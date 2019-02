DORH ISPITAO SMILJANU SRNEC, SESTRU UBIJENE JASMINE: ‘Zasad prikupljene činjenice ukazuju da je počinjeno ubojstvo’

Zaključivši kako postoji osnovana sumnja da je Smiljana Srnec ubila svoju sestru Jasminu Dominić, sutkinja istrage prihvatila je prijedlog DORH-a te joj odredila istražni zatvor u trajanju od mjesec dana

Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Darko Galić izjavio je u srijedu kako je Državno odvjetništvo provelo prvo ispitivanje Smiljane Srnec, osumnjičene za ubojstvo sestre Jasmine Dominić, no o sadržaju ispitivanja ne može govoriti. Nakon ispitivanja Državno odvjetništvo podnijelo je Županijskom sudu u Varaždinu prijedlog da se protiv osumnjičene odredi istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost utjecaja na svjedoke u istrazi, kao i na opasnost da će počiniti novo kazneno djelo, kazao je Galić.

Sutkinja istrage prihvatila je prijedlog Državnog odvjetništva i odredila osumnjičenoj istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Sutkinja je, naime, zaključila kako postoji osnovana sumnja da je počinila kazneno djelo ubojstva sestre, čime je ostvaren temeljni uvjet za određivanje zatvora.

Tijek postupka ovisti će o novim činjenicama

Galić ističe kako zasad prikupljene činjenice ukazuju da je počinjeno kazneno djelo ubojstva, a hoće li takva kvalifikacija ostati i u daljnjem tijeku postupka ovisit će o činjenicama koje će biti utvrđene.

“Istraga prema Zakonu o kaznom postupku traje šest mjeseci, a mi ćemo nastojati istragu završiti u tom roku. Zasad imamo kvalifikaciju kaznenog djela ubojstva, no to ne znači da je to konačna kvalifikacija”, izjavio je Galić.

Pojasnio je kako je nakon provedenog ispitivanja počeo teći rok od 48 sati u kojem je Državno odvjetništvo dužno odlučiti o pokretanju istrage, odnosno donijeti rješenje o provedbi istrage, a nakon što ono postane pravomoćno tada istraga može početi.

Bit će pozvan velik broj svjedoka

“Provedbom istrage nastojat ćemo utvrditi i druge činjenice koje s većom izvjesnošću govore o tome da je osumnjičena počiniteljica tog kaznenog djela”, rekao je Galić.

Državno odvjetništvo u istrazi će ispitati svjedoke, provesti potrebna vještačenja, prikupiti dokumentaciju i druge dokaze.

“Za svjedoke će biti pozvani svi oni za koje se se pretpostavlja da imaju relevantna saznanja o događaju”, rekao je Galić dodavši kako u ovom trenutku nije poznat točan broj ali se svakako radi o većem broju svjedoka.

