DOLINA NERETVE U SUZAMA ZBOG ZBOG VELIKE TRAGEDIJE: Jedan od poginulih trebao je u penziju, a iza drugog ostala je žena i mala beba…

Mještani doline Neretve su u šoku što više neće vidjeti 60-godišnjeg D.B. iz Metkovića i 31-godišnjeg Pločanina Đ.V.

Tužna vijest pogodila je Neretvane kada su saznali da su njihova dva sugrađanina poginula u pomorskoj nesreći koja se zbila u brazilskim teritorijalnim vodama. Podsjetimo, do tragične nesreće došlo je kasno poslijepodne u srijedu na brodu AP “Dubrava” u južnom Atlantiku. Tada su poginula dva hrvatska pomorca, a pomorac s Korčule i onaj iz Ukrajine su ozlijeđeni. Pretpostavlja se da su se nesretni Neretvani ugušili otrovnim parama iz tankova koje su čistili.

Brodska kompanija Atlantska plovidba, inače vlasnik broda, potvrdila je da nije riječ o eksploziji. Zbog toga što brod nije oštećen, svoje će putovanje nastaviti. Mještani doline Neretve su u šoku što više neće vidjeti 60-godišnjeg D.B. iz Metrkovića i 31-godišnjeg Pločanina Đ.V. Oba pomorca su iskusni te više godina rade na Atlanskoj plovidbi. Kako doznaje Slobodna Dalmacija, 31-godišnjaku je ovo bila prva plovidba na “Dubravi” jer je prije toga plovio na AP “Jadran”.

NESREĆA NA HRVATSKOM BRODU NA ATLANTIKU: Ozlijeđena četiri pomorca, dvojica ne daju znakove života, čeka se helikopter

Iskusni pomorci

“Đ.V. je završio Pomorski fakultet u Splitu, nakon čega je počeo ploviti na brodovima Atlantske plovidbe. Imao je još nekoliko ponuda za ukrcaj na stranca, gdje je i zarada bolja, ali on je, eto, ostao vjeran brodu Atlantske plovidbe na kojemu je, nažalost, okončao svoj mladi život”, rekli su za Slobodnu Dalmaciju vidno tragedijom potreseni Pločani. No, tragedija je još veća jer je iza 31-godišnjaka ostala supruga s bebom. Starija Pločanka kazala je za Đ.V. more bilo život i da se zbog toga školovao za časnika.

Osim Pločana, u šoku su i Metkovljani koji su izgubili iskusnog pomorca D.B. “On je bio iskusan pomorac. Prošao je sva svjetska mora, a najduže se zadržao baš na brodovima Atlantske plovidbe. More mu je bilo sve. I žena, djeca i obitelj. Živio je za vijađ”, komentiraju stavnovnici kvarta Crni put u Metkoviću, gdje je stradali pomorac i živio. Neretvani komentiraju da ne mogu vjerovati da su njihovi sumještani poginuli te ističu da su ljudi i prije ginuli, ali ne ovako skupa na brodu. Dodaju da je 60-godišnji D.B. trebao u mirovinu te da mu je ovo trebala biti posljednja plovidba.

DVA HRVATSKA POMORCA PREMINULA U NESREĆI NA ATLANTIKU: Brazilski helikopter stigao, medicinski tim mogao je samo utvrditi smrt

Uzrok nesreće nepoznat

Ni u Sindikatu pomoraca ne znaju što je bio točan uzrok nesreće. Atlantska plovidba demantira da je po srijedi eksplozija, nego tvrde da se nesreća dogodila tijekom pranja tanka. Iskusni pomorci objašnjavaju da je riječ o rutinskoj radnoj aktivnosti, ali da se zbog visokih temperatura stvaraju plinovi koji mogu biti pogubni.

Zbog oslobađanja plinova poput ugljičnog dioksida, dušika, metana i sumpor vodika, tank je trebalo ventilirati. Međutim, čini se da se to nije dogodilo pa su četvorica pomoraca stradala zbog gušenja. To su i dalje nagađanja, a službeni uzrok nesreće znat će se tek nakon istrage koja je u tijeku. “I ova nesreća dokaz je koliko je to težak i opasan posao. Tragedija je velika i ne znam što bih vam još rekao”, kazao je predsjednik Sindikata pomoraca Neven Melvan.