DOLIJAO NASILNI SPLIĆANIN: Čak 11 puta prijetio smrću bivšoj malodobnoj supruzi, njenoj i svojoj obitelji te policajcima

U optužnici protiv 24-godišnjaka stoji da je 11 puta prijetio maloljetnici, inače bivšoj izvanbračnoj supruzi, njenoj sestri, teti i tetku, svojim roditeljima i dvojici policajaca te da je nesretnu djevojku jednom zbog novca udario, a drugi put joj potrgao zdravstvenu i osobnu iskaznicu, a njenoj teti razbio prozor na automobilu

Zbog čak 11 kaznenih djela prijetnje, te po jednoga kaznenog djela nasilja u obitelji i oštećenja tuđe stvari Općinsko državno odvjetništvo u Splitu je podiglo optužnicu protiv 24-godišnjaka, doznaje se u petak u odvjetništvu. Na teret mu se stavlja da je od 5. ožujka 2019. do 28. srpnja 2020. godine, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, u ukupno jedanaest navrata putem mobilnog uređaja, aplikacije te osobno, maloljetnici, koja mu je bivša izvanbračna supruga s kojom ima dijete, njenoj sestri, teti i tetku, zatim svojim roditeljima te dvojici policijskih službenika, uputio ozbiljne prijetnje smrću.

Optužnicom mu se stavlja na teret da je 17. travnja ove godine od bivše izvanbračne supruge tražio novac za popravak motocikla, pa kada je ona to odbila, uzeo joj novčanik i iz njega iznos od 150 kuna, dvije bankovne kartice te joj pokidao osobnu i zdravstvenu iskaznicu. Tereti ga se da ju je tražio PIN broj od kartice, no kad je došao do bankomata nije uspio podići novac jer je shvatio da mu je ona dala pogrešan broj, pa se vratio do nje i otvorenim ju dlanom više puta udario, a kad je pala na tlo, udario ju je i nogom. Sve opisano je kod nje izazvalo osjećaj straha i poniženosti, navodi se u optužnici.

Mladić se tereti i da je 19. svibnja razbio stražnje vjetrobransko staklo na vozilu koje koristi teta njegove bivše izvanbračne supruge oštetivši ju za iznos od 2900 kuna. U optužnici je predloženo da se protiv 24-godišnjeg okrivljenika produlji istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.