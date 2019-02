SVI SU TRAŽILI DOLAČKOG, SADA SE JAVIO: ‘Nema bježanja, u gradu sam. Vrteći film, sjetio sam se što je tužitelj govorio na sudskom hodniku…’

Nepravomoćno osuđeni bivši šef policije Željko Dolački nije se pojavio na izricanju presude, a ne nalazi se ni na adresi svog prebivališta

Suspendirani policijski načelnik Željko Dolački nije se pojavio na izricanju presude na Županijskom sudu u Zagrebu, na kojem je zbog pljačke policije u Heinzelovoj 2016. osuđen na šest godina zatvora te povrat 3,3 milijuna kuna.

Kako je dobio kaznu veću od pet godina zatvora Dolački bi odmah trebao biti pritvoren, međutim do njega se zasad ne može. Policija će sada dobiti nalog da ga pronađe na adresama na kojima je prijavljen ili bi mogao boraviti, a ako ga ne pronađu za njim će se raspisati tjeralica.

Novinari Jutarnjeg lista obišli su njegovu kuću u Starom Čiču, međutim ni ondje ga nisu pronašli. No, još uvijek postoji mogućnost da se sam prijavi u najbližu policijsku postaju, odnosno u postaju u kojoj ima prebivalište.

U međuvremenu je Dolački za Jutarnji list objasnio kako nije u bijegu. “Nema bježanja! Neću bježati jer nemam dvojno državljanstvo kao neki. Čim stigne rješenje o uhićenju, vidjet ću se s odvjetnikom i odraditi svoju dužnost. Ja sam trenutačno u gradu, a na presudu nisam došao jer sam se do zadnjeg trenutka nadao da će biti oslobađajuća. Međutim, vrteći film, prije dvije tjedna na sudskom hodniku, tužitelj je govorio okupljen novinarima da sam ja već osuđen, ali da još samo ne zna na koliko. Sudske odluke se po ovome ne donose po sudnicama, nego negdje vani. Šokiran sam presudom, kao i visinom”, kazao je Dolački za Jutarnji.

ŽELJKO DOLAČKI OSUĐEN ZA KRAĐU ZLATA IZ POLICIJE: Dobio je 6 godina, ne pronađu li ga kod kuće raspisat će se tjeralica; ‘Ne mislim da je u bijegu’

Što kažu odvjetnik i tužitelj?

Njegov odvjetnik Davor Cahun po izlasku iz sudnice izjavio je da je pravo Dolačkog bilo da se ne pojavi na sudu te da je on punoljetna osoba, ali i to da mu on sam ništa nije savjetovao. “Stvar je vjerovanja, nije čovjek došao, to je njegovo pravo, on je punoljetna osoba”, rekao je njegov odvjetnik Cahun.

Istodobno, predstavnik USKOK-a je kazao kako ne vjeruje da je Dolački pobjegao. “Ne mislim da je u bijegu jer je vrlo neugodno dobivati u sudnici lisice na ruke”, kazao je Slobodan Sašić, zamjenik ravnatelja USKOK-a.

Članovi obitelji Željka Dolačkog govorili su za Jutarnji list. “Što da vam kažem!? Željko je jutros otišao iz kuće kako bi se prije objave presude našao s odvjetnikom. Iz medija smo doznali da se nije pojavio na objavi presude. Stavite se u njegovu kožu, osuđen je bez dokaza. Ne znam gdje je, možda se već prijavio u zatvor u Remetincu, jer on je čovjek koji poštuje zakon. Uvjeren sam da će vrlo brzo sve isplivati na površinu. I na političkoj razini, kada će se vidjeti tko je u ovome svemu imao prste. Izrečena kazna je drakonska”, rekao je jedan, neimenovani član obitelji Željka Dolačkog za Jutarnji.