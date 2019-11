DOKUMENT STAR 23 GODINE ‘SPAŠAVA’ SMILJANU SRNEC? ‘Ona nije mogla staviti tijelo svoje sestre u tu škrinju, postoji dobar razlog zašto’

Nakon što je Sabol rekao Jasmininom i Smiljaninom ocu Martinu Dominiću kako ga je vidovnjak upozorio na to da je Jasmina ubijena, on mu je zaprijetio da nikome o tome ne govori

Suđenje Smiljani Srnec za ubojstvo 21-godišnje sestre Jasmine ulazi u treći tjedan, a misterij oko stravičnog zločina koji je potresao Hrvatsku postaje sve intrigantniji.

Jedna od intriga koja će izaći na vidjelo je to da je Jasmina bila studentica Fakulteta političkih znanosti koja je nakon redovne godine odlučila nastaviti izvanredno studij uz rad u Zagrebu potkraj 90-ih godina, piše Jutarnji list. Neki svjedoci tvrde da su Jasminu viđali i nakon ljeta 2000. kad je, prema tvrdnji tužiteljstva, ona usmrtila sestru s najmanje pet udaraca na spavanju.

Međutim, gotovo pune dvije godine prije nego što je ubijena, 30. rujna 1999. prema dopisu Fakulteta političkih znanosti Jasmini Dominić prestao je status studentice FPZ-a i izgubila je sva prava.

JE LI JASMININ OTAC ODNIO TAJNU U GROB? ‘Kad je nestala, potpuno se promijenio. Počeo je piti, povukao se…’

Nije bila ljubomorna na sestru?

Taj je podatak dosad bio nepoznat. U nastavku suđenja taj će podatak obrana Smiljane Srnec koristiti kako bi pobila tezu tužiteljstva da je bila ljubomorna na sestru jer smatraju za to jednostavno nije imala razloga. Iako se stvorio opći dojam da je Smiljana ta koja je manipulirala roditeljima, rodbinom i mještanima, ovaj podatak iskoristit će se i kako bi se ukazalo da je i žrtva bila ta koja je ukućane i mještane dovodila u zabludu.

Kako doznaje Jutarnji list, tvrdnje tužiteljstva da je Smiljana Srnec mogla nakon što je, kako se tvrdi, usmrtila sestru sama odvući njezino tijelo i spremiti ga u zamrzivač, obrana će opovrgavati medicinskom dokumentacijom još iz vremena prije ubojstva. Iz te je dokumentacije vidljivo da je Smiljana Srnec ozlijedila kralježnicu još na porodu 1996. godine, zbog čega nije mogla proći ni na liječničkom pregledu za posao.

MOGUĆI OBRAT U ISTRAZI JASMININOG UBOJSTVA? Pokojni otac Martin bio je osuđen zbog nasilja u obitelji

Otac ujaku zaprijetio da šuti

Tijekom dosadašnjeg suđenja posebno je bio intrigantan dio iskaza Smiljanina ujaka Drage Sabola koji je svjedok tužiteljstva. Nakon što je Sabol rekao Jasmininom i Smiljaninom ocu Martinu Dominiću kako ga je vidovnjak upozorio na to da je Jasmina ubijena, on mu je zaprijetio da nikome o tome ne govori jer će ga ubiti. Zašto je Martin Dominić to rekao, također je nepoznato.

Osim tragova o odnosima u obitelji Dominić, oni u škrinji bit će velika enigma za sudsko vijeće. Hoće li trag DNK Smiljane Srnec koji je pronađen u škrinji, uz ostala četiri traga, od kojih jedan potječe od nepoznate osobe, biti dovoljan uz ostale dokaze koje će podastrijeti tužiteljstvo, za osuđujuću presudu?