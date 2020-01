DOKAZ DA JE POLICIJA SVE ZNALA?! Snimka razgovora Leona Lučića i zaprešićkog poduzetnika: ‘Dođi na Lučko i stani sa strane’

Premda policija o detaljima šuti, telefonska ucjena je dokaz da su bili jako dobro informirani o onome što se događa

Bivši policijski inspektor Leon Lučić posljednjih je dana postao dio medijskih napisa zbog toga što je završio u induciranoj komi nakon što ga je istukao MMA borac Marko Šintić. Podsjetimo, Lučić je ucjenjivao zaprešićkog poduzetnika te pokušao od njega izvući 100.000 eura. Ova priča u kojoj je policija, sada se sigurno može reći, lagala – dobiva nastavak.

Da su lagali potvrđuje i snimka telefonskog razgovora između Lučića i poduzetnika koju u posjedu ima RTL. Osim toga, RTL je ranije doznao da je za vrijeme kobnog događaja s akterima ove priče osim MMA borca bio još jedan policajac i to pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko, ali i vojnik.

Premda policija o detaljima šuti, telefonska ucjena je dokaz da su bili jako dobro informirani o onome što se događa.

ZVIJEZDA ‘KRIM TIMA 2’ U KOMI: Lučić pokušao iznuditi 100.000 eura od poduzetnika pa ga prebio MMA borac. Objavljene snimke

Snimka razgovora ucjenjivača i žrtve

Ovo je tekst cijele snimke kobnog dana kada je ucjenjivač nazvao zaprešićkog poduzetnika i poručio mu gdje da dođe zbog primopredaje novca.

– Danas ćeš u 11 sati biti na naplatnim kućicama Karlovac-Rijeka, u 11.00 te nazovem i kažem gdje ćeš ići i kuda.

– Čekaj, gdje Karlovac-Rijeka, samo da znam točno?

– Autocesta Lučko.

– Dobro, znači na naplati Lučko?

– Da, tamo stani sa strane. Čekaj 11.00, ja te zovem i dalje ću ti reći sve. Samo mi moraš reći auto kojim dolaziš i moraš biti sam. Ako netko ide s tobom, nek ne izlazi iz auta.

– Dobro. OK. Može.

– Znači, ti sam.

– Dobro. OK. Ali nemoj me voditi po nikakvim šumama jer neću stajati u nikakve šume, razumiješ.

– Autocesta. Auto na auto.

– Dobro, OK.

– Auto na auto i nemaš brige. Bio bih i ja veliki kreten.

– Dobro, OK.

– Čut ćemo se sve u 11.

– Moraš mi reći auto. Hoćeš li doći Audijem?

– Hoću, da.

– Dobro.

– Može, važi.

Podsjećamo, verzija policijske priče bila je da oni to nisu znali. Boris Novak, voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, kazao je da je poduzetnik samoincijativno krenuo u realizaciju i da policijski službenici nisu imali ta saznanja pa da su mogli krenuti za oštećenim. Na novinarsko pitanje, govori li time da ujutro u 9.07 sati zaprešićka policijska postaja nije primila zvučnu snimku razgovora o dogovoru lokacije, Novak je odgovorio: “To je, što je kolega rekao, još u fazi izvida i to vam ne bih znao reći”.

‘NUDIM TI ŽIVOTNU PRILIKU, IMAM NA STOLU NEŠTO PROTIV TEBE’: Cure novi detalji o slučaju bivše zvijezde ‘Krim tima 2’, javio se njegov odvjetnik

Znali su za sastanak

Policija je znala za sastanak ucjenjivača i poduzetnika, čemu u prilog ide mail sa spornom snimkom koji je poslan policajcu u Zaprešiću dva sata prije tučnjave, doznaje RTL. To se dogodilo u 9.07 sati. Postavlja se pitanje je li bivši inspektor Lučić bio ucjenjivač ili je služio kao potpora te se to tek treba rasvijetliti. Lučić je još u bolnici te ga policija drži pod okom. On nije još uhićena osoba.

Bivši MMA borac Marko Šintić koji je nokautirao Lučića također leži u bolnici jer je i sebe ozlijedio. Gordan Pregled, odvjetnik sportaša, kaže da je zdravstveno stanje njegova klijenta bolje te da je operiran i prebačen u Zagreb u traumatološku bolnicu s dvostrukim prijelomom ključne kosti. Inače, Šintić je tog dana došao kao prijatelj osobe koja je ucjenjivanje prijavila policiji. Poručio je da s ucjenom nema nikakve veze. Njegov odvjetnik kaže da prepušta policiji istragu o tome jesu li kobnog dana na tom mjestu bile još neke osobe koje nisu završile u medijima.

“Moja stranka ni na koji način ne bi željela optužiti policiju za bilo što, možda je došlo do propusta kod određenih ljudi, ali policiju u cjelini – ne”, govori Pregled i dodaje da bi policiji prepustio utvrđivanje propusta.

POLICIJA TVRDI JEDNO, A IZNUĐIVANI PODUZETNIK DRUGO: Kaže da ništa nije radio na svoju ruku kad je smještena klopka Leonu Lučiću

POLICIJA O SLUČAJU LEONA LUČIĆA: Spremali klopku u koju je trebao biti uhvaćen, ali na kraju je poduzetnik uzeo stvar u svoje ruke

Pripadnik Antiterorističke jedinice bio vozač?

Zagrebačka policija tvrdi da za njih propusta nema iako RTL ima saznanja da je na mjestu događaja bio još jedan policajac, pripadnik Antiterorističke jedinice Lučko. On je imao ulogu vozača pa je Lučića dovezao do mjesta sukoba te pobjegao, kao i još jedna osoba. Novinari RTL-a pitali su MUP za njihova djelatnika, a oni su upit proslijedili karlovačkoj policiji.

“Sukladno zakonskim odredbama nismo u mogućnosti odgovarati na upite u kojima se ukazuje na identitet bilo koje osobe”, odgovorili su iz karlovačke policije.

Postavlja se pitanje je li zaprešićka policija za ovaj slučaj angažirala Općinsko državno odvjetništvo i je li izdan nalog za provedbu posebnih dokaznih radnji, a odgovor na to pitanje ne žele dati. No, ostaje činjenica da je žrtva ucjene sama snimala svog ucjenjivača i te snimke predavala policiji, za što kao dokaz može poslužiti i dokument koji je policija zaprimila. Riječ je o prvoj snimci koja traje tri minute i 55 sekundi.

NAKON PREMLAĆIVANJA NA NADVOŽNJAKU KOD DRAGANIĆA: Bivši policijski inspektor Lučić u teškom stanju opasnom po život