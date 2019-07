DOK SU TRAŽILI KRIVCA, PIROMANKA JE MJEŠTANIMA GOVORILA: ‘Gle kako nam netko pali, netko je ljubomoran na nas…’

“Nije mi jasno kako je nije bilo strah za sve nas koji smo cijelu noć bježali iz svojih kuća strahujući za goli život i imovinu”

53-godišnjakinja osumnjičena da je podmetnula požar kod Šibenika danas je popodne dovedena u državno odvjetništvo u Šibeniku gdje ju se u nazočnosti psihijatra i branitelja pokušalo ispitati, no to je bilo nemoguće zbog iznesene sumnje liječnika u raspravnu sposobnost i mogućnost iznošenja obrane, prenosi Dnevnik.hr.

“Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku podnijelo je sucu istrage Županijskog suda u Šibeniku prijedlog da se protiv osumnjičenice odredi istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela”, poručuju iz ODO-a Šibenik.

‘Očito ima problema…’

“Kada smo je priveli i pokušali razgovarali s njom, nismo mogli doznati puno jer je bila nesuvisla, čas se smijala, čas je tužna i očito je da ima problema o kojima bi trebao brinuti netko drugi”, rekao je izvor blizak istrazi za Večernji.

Novinari Večernjeg posjetili su mjesto iz kojeg dolazi 53-godišnjakinja osumnjičena da je zapalila veliki požar u kojem je izgorjelo 900 hektara šume i niskog raslinja, a za vrijeme kojeg su bili ugroženi i domovi.

Prvi rođak njezinog supruga rekao je kako je ista prije dvije godine bila uhićena zbog podmetanja požara na svojoj, njegovoj i parceli susjeda.

OTKRILI KAKO JE PIROMANKA IZAZVALA POŽAR KOD ŠIBENIKA: Prije posla kupila je kocke za potpalu, ali joj nije sve išlo po planu…

“Tada je danima i noćima gorjelo i to svaki put kad bi otišla policija. Bio sam u strahu zbog brodova koje tu imam i stalno sam stražario, a zbog stalnih požara susjed je čak ugradio i videonadzor. Kada je otkriveno da to ona pali, svi smo se šokirali. Ne sjećam se je li možda bila na sudu neubrojiva i je li bila u zatvoru više od vremena provedenog tijekom istrage. Znam da nije bila hospitalizirana u bolnici već je dobila, mislim, samo šest mjeseci javljanja psihijatru po potrebi”, kazao je Večernjem 57-godiđnji susjed i rođak supruga osumnjičene. Dodao je kako je on odustao od kaznenog progorna, ali ne zna je li piromanka zbog neubrojivosti prošla bez kazne.

‘Rekla je da joj je dosta svega’

“Samo sam je jednom pitao zašto je to napravila, a ona mi je rekla kako joj je bilo dosta svega, da se htjela maknuti od svega i da joj je bilo bolje biti u zatvoru nego ostati kod kuće”, kazao je susjed.

CURE DETALJI O SERIJSKOJ PIROMANKI KOD ŠIBENIKA: Izazvala najveći požar ove sezone i – otišla na posao. Radi u HAC-u kao blagajnica!

35-godišnja sugovornica Večernjeg izjavila je kako je i prije desetak dana gorjelo u Dubravi, no da je najnoviji požar preplašio i nju i mjesto u kojem su se u jednom trenutku branile i kuće.

“Ne znam je li to opet ona, ali onda prije dvije godine sjećam se da smo s policajcima tražili piromana oko kuće. Ona je tada govorila: ‘Gle, kako nam netko pali, tu netko dolazi iz nekog drugog mista i sigurno je ljubomoran na nas…'”, ispričala je 35-godišnjakinja.

Palila benzinom i natoljenom krpom

Požar kojeg su ovog vikenda vatrogasci jedva ugasili zgrozio je cijelo šibensko područje, a planuo je tek tristotinjak metara od kuće 53-godišnjakinje osumnjičene za podmetanje požara, pše Večernji.

“Čuo sam da je prošli požar prije dvije godine palila benzinom i natopljenom krpom koju je navodno palila upaljačem. Kako je sada palila ne znam, samo znam da je mjesto gdje je gorjelo u blizini njene kuće, ali i radnog mjesta na naplatnim kućicama i nije mi jasno kako je nije bilo strah za sve nas koji smo cijelu noć bježali iz svojih kuća strahujući za goli život i imovinu”, kazao je još jedan mještanin.

Počinjena šteta je ogromna

U požaru kod Šibenika neki su vatrogasci i stradali. Slavko Tucaković, glavni vatrogasni zapovjednik, kazao je da su vatrogasci ozlijeđeni u gašenju požara u Šibeniku dobro.

“Njihovo stanje je srećom bolje dobro i pušteni su kući i oporavljaju se u svojoj kući”, kazao je Tucaković za Dnevnik.hr.

“Pokušao sam nešto malo izračunati. Između četiri i pet milijuna kuna je sigurno koštala ova intervencija. Ali njezine štete su daleko veće na biljnom i životinjskom svijetu. Na štetama koje su počinjene na vinogradima naših građana, na maslinicima i zemljištu koje je tamo bilo na šumskim površinama ta šteta je uistinu neizmjerljiva i zaista će trebati oporavak koji će trajati dugo”, dodao je Tucaković.

Utvrđeno je da ima duševni poremećaj

Na Općinskom sudu u Šibeniku kazali su da je 2017. utvrđeno da je piromanka osoba s duševnim poremećajem i da je u neubrojivom stanju i u stanju remisije počinila kaznena djela. Za nju je sudski vještak predložio ambulantno liječenje u trajanju od 6 mjeseci. Nakon pet mjeseci liječenja 2018. nadležni psihijatar utvrdio da se M. J. stanje znatno poboljšalo te stoga nije podnesen zahtjev za produljenje liječenja.