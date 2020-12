DJEVOJKA PREMINULOG 34-GODIŠNJAKA DEMANTIRA STOŽER: ‘Nije preminuo od Covida; Bio je negativan kad je stigao u bolnicu’

Njegova višegodišnja partnerica kaže da je s njim boravila danonoćno prije nego je otišao u bolnicu i da ni tada ni sada nije imala simptome koronavirusa

Nacionalni stožer Civilne zaštite danas je objavio kako je u posljednja 24 sata u Hrvatskoj zabilježena 766 novih slučajeva zaraze te da je preminulo 80 osoba. Među preminulima od koronavirusa je i osoba koja je 1986. godište kako je rečeno na konferenciji Stožera.

No, Dalmacija danas dobila je informaciju kako on nije preminuo od koronavirusa. Njegova višegodišnja partnerica kaže da je s njim boravila danonoćno prije nego je otišao u bolnicu i da ni tada ni sada nije imala simptome koronavirusa. Priču drugačije od one Stožera želio je podijeliti i bliski prijatelj pokojnika.

U SPLITU UMRO 34-GODIŠNJAK KOJI JE IMAO KORONAVIRUS: Osim Covida, imao je i problem s drogom

“U bolnicu je primljen zbog zatajenja rada pluća. Naglašavam da je u bolnicu stigao negativan na koronavirus. Stavljen je na Plućni odjel s ostalim pacijentima pozitivnima na koronavirus i to isto jutro kada je stigao u bolnicu. Imao je temperaturu 39 stupnjeva”, rekao je prijatelj.

Tjedan dana prije uzimao je sumamed, dodao je dotični prijatelj preminulog 34-godišnjaka. Kaže da je bolnici boravio 20 dana.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.