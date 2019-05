DJEVOJKA KOJA JE NAČELNIKA OPĆINE I BIVŠEG HDZ-OVCA OPTUŽILA ZA SILOVANJE PROGOVORILA ZA POTRAGU: Opisala mučne scene u vatrogasom domu

Optužnicu za silovanje protiv načelnika Općine Lasinja Željka Prigorca potvrdio je DORH, a Prigorac tvrdi da ništa od toga nije istina

Snježana Knežević govorila je videovezom iz Njemačke za RTL-ovu Potjeru i opisala slučaj tijekom njezina posjeta Lasinji na blagdan velike Gospe, kada ju je, prema njenim riječima, silovao načelnik Općine Lasinja Željko Prigorac.

​”Ja od tog čovjeka to nikad nisam očekivala, čak mislim da sam se možda mogla i obraniti da sam očekivala to, bila sam u šoku. Ja sam mislila, ako je on sjeo za moj stol, da sam ja zaštićena u svom selu. To je načelnik, ja sam zaštićena”, kazala je za RTL.

“Jednostavno, bila sam u šoku. Ne bi mi palo napamet da je uzoran i moralan čovjek u stanju napraviti tako nešto. Nema šanse. Uglavnom, čovjek me odgurao, pošto ja imam 50 kila, mene nije problem odgurati. Odgurao me u tu prostoriju, to je nekakav njihov ured u vatrogasnom domu. Držao me za ruke i za leđa, iskoristio je moju slabost”, rekla je Snježana.

NAČELNIK I BIVŠI HDZ-ovac OPTUŽEN ZA SILOVANJE, ON TVRDI DA SU TO LAŽI: ‘Nema dokaza. Ona je prostitutka’

Pronađeni su tragovi sperme

Optuženi načelnik općine Lasinja Željko Prigorac pred kamere RTL-a nije htio, a u telefonskom razgovoru tvrdi da je cijela priča laž. “Ja tvrdim milijun posto da laže. Ne znam za njene motive, ne ulazim u to, ne želim ulaziti uopće u to da li su političke naravi, da li su osobne prirode, da li su ovakve ili onakve”, rekao je načelnik općine Prigorac.

U optužnici za silovanje koju je potvrdilo Državno odvjetništvo iz Karlovca stoji da su na mjestu koje je Snježana Knežević opisala kao mjesto silovanja nađeni tragovi DNK. U optužnici koju potpisuje zamjenik županijskog državnog odvjetništva Željko Brkljačić stoji:

“Da je njezin iskaz istinit, vidljivo je iz činjenice da je očevidom na licu mjesta u vatrogasnom domu, u prostoriji koju je ona opisala kao mjesto počinjenja kaznenog djela, a ni sam okrivljenik u svojoj obrani ne negira da je bio u toj prostoriji, pronađen jedan biološki trag koji sadrži DNA okrivljenika Željka Prigorca, kako je to utvrđeno biološkim vještačenjem, pa taj trag ustvari predstavlja i ostatak sjemene tekućine okrivljenika, što potvrđuje iskaz oštećene da je okrivljenik, nakon što je izvadio svoje spolovilo iz njezinog, svršio negdje na stol ili pod”.

Prigorac je na posljednjih dvoje izbora pobjeđivao kao kandidat HDZ-a, no iz te stranke kažu kako već neko vrijeme nije član stranke. Koliko dugo i iz kojeg razloga – nije odgovoreno.

Čitavu priču možete pročitati i pogledati OVDJE.