DJEVOJKA (21) TAJNO SNIMALA SVOG SILOVATELJA: Bili su na početku veze, a on ju je napastovao dok je spavala

Djevojka iz Newcastlea je uhvatila silovatelja nakon što ga je potajno snimila dok je priznavao da ju je silovao dok je spavala u svom krevetu.

Jade Bailey Reeks (21) je otkrila da ju je silovao Haydon Davis Patton kad se probudila samo djelomično obučena. Isprva, ova njegovateljica nije bila sigurna hoće li to policija okarakterizirati kao silovanje, jer je s Haydonom bila u začetku veze. No, mjesec dana kasnije, nakon što je perverznjak izbrisao s mobitela razgovor u kojem su razgovarali o napadu, postala je sigurna da je počinio zločin i uspjela je zabilježiti njegovo priznanje.

Snimila je audio zapis dok je sjedila na stražnjem sjedalu njegova automobila i predala ga policiji. Snimka je korištena kao dokaz, a Davis Patton je dobio četiri godine zatvora. Znajući da će joj trebati čvrsti dokazi da ga bi sud osudio, Jade ga je potajno snimila svojim mobitelom. U transkriptu snimke koju je objavio Mirror Davis Patton kaže: “Ne znam zašto sam to učinio. Nemam nikakvo objašnjenje.”

Bez objašnjenja

U vrijeme napada, u srpnju 2017., Jade i Haydon bili su susjedi i povremeno se viđali nekoliko tjedana. Tek kad je izbrisao poruke koje su imali o silovanju, odlučila ga je prijaviti policiji

“Te noći kad me silovao, radila sam kao njegovateljica i frizerka i osjećala sam se umorno i loše”, hrabro je Jade progovorila o napadu i dodala: “Rekao je da je zaključao stan, a nema ključa i zamolio me da prespava. Imala sam bračni krevet. Spavala sam što dalje od njega, u spavaćici do ispod koljena i nosila sam neke bokserice. Ranije nismo spavali zajedno i jasno sam mu dala do znanja da ne želim spavati s njim. Kad sam se probudila, odjeća mi je bila skinuta. Odmah sam shvatila da je imao seks sa mnom dok sam spavala.

“Nisam mogla vjerovati da će to učiniti. Bila sam u šoku”, završila je Jade svoju intimnu ispovijed.

‘Sve je u redu’

Zbog snimke se Davis Patton izjasnio krivim za silovanje i bio pritvoren pri Kraljevskom sudu u Newcastleu, gdje mu je sudac Edward Bindloss rekao: “Izdao si njezino povjerenje.”

“Budući da je prošlo dosta vremena od silovanja, znala sam da mi treba nešto jako da bih ga prijavila policiji. Zato sam ga odlučila snimiti. Tako mi je drago što sam to učinila, jer je to značilo da nije imao drugog izbora nego da se izjasni krivim, a nisam morala svjedočiti.”

“U početku, nisam bila sigurna koliko je bio ozbiljan, ali sam otišla na posao dan poslije i stalno mi je to padalo na pamet. Čak sam ga ‘guglala’ jer nisam bila sigurna. Nakon što se to dogodilo, razgovarao je sa mnom, stalno me pokušavao uvjeriti da je sve u redu. Rekao je da je to normalno, da je to ono što dečki čine, da muškarci to stalno rade”, kaže Jade Bailey. “Sada shvaćam da ono što je učinio uopće nije u redu. To je bilo silovanje”, zaključuje.

Doživotna prijava u sustav prijestupnika

Osim četiri godine zatvora, Davisu Pattonu je naređeno da potpiše doživotnu prijavu u sustav seksualnih prijestupnika, a dobio je i desetogodišnju zabranu približavanja žrtvi. Sudac mu je rekao: “Bila je ranjiva iz dva razloga – njezine bolesti i činjenice da nije bila budna.”

“Po mom sudu vaš osjećaj za pravo i vaše odbijanje da uzmete u obzir njezin nepristanak, njezinu bolest i činjenica da je spavala izravno su doveli do tog napada. Kad je shvatila što se dogodilo, bilo je tekstualnih poruka, a na snimci na njezinom telefonu u kolovozu 2017. vi ste sve djelomično priznali i ispričali joj se”, objasnio je svoju presudu sudac Bindloss te dodao da je Davis Patton opisan kao “pristojan, dobro odgojen, pouzdan, brižan i samouvjeren”, a napad je bio “izvan pameti”.

“Želim ohrabriti druge žene koje su to iskusile da progovore. Nitko vas neće zvati lažljivicama. Nikad to neću preboljeti i mislim da je trebao dobiti strožu kaznu. Ali unatoč tome osjećam se kao da imam vlastitu pravdu, ali i osjećaj slobode”, zaključila je Jade.