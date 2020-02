U MALOM LOŠINJU PRONAĐENA MRTVA TINEJDŽERICA: Susjed nožem napao majku, a onda probo kćer koja ju je pokušala obraniti

Neslužbeno se doznaje kako je djevojka pronađena u stambenom objektu, tj. stubištu zgrade

Djevojka (16) ubijena je jutros u Malom Lošinju, a čovjek koji ju je ubo nožem nedugo nakon dojave priveden je u policiju, piše N1.

Index neslužbeno doznaje da su na tijelu tinejdžerice uočeni tragovi nasilne smrti. Doznaju i kako je ubojica upao u kuću u kojoj su bili majka i kći. One su se u tom trenutku spremale izići iz kuće. Ubojica, a navodno je riječ o susjedu, je upao unutra i tražio majku ubijene 16-godišnjakinje. S nožem u rukama je napao majku, a probodena je ostala njena kći koja ju je pokušala obraniti.

Djevojka se spremala za školu

16-godišnjakinja je bila učenica Srednje škole Ambroza Haračića, a kada je muškarac upao u kuću navodno se spremala za školu.

Policija je već razgovarala s 41-godišnjakom koji navodno ima saznanja o ovom kaznenom djelu. On zasad nije uhićen ni osumnjičen, javlja Jutarnji.

Prema neslužbenim informacijama počinitelj ju je ubio nožem te je pobjegao s mjesta zločina. U Malom Lošinju je policija koja na svim cestama provjerava automobile.

Imao problema s drogom i alkoholom?

Novinari 24sata razgovarali su s mještanima Malog Lošinja koji su u šoku. Prema informacijama koje su dobili, osumnjičeni muškarac bavio se ribolovom te je od toga preživljavao. Kako tvrde mještani, prošlu godinu imao je problema s alkoholom i drogom. Muškarac je inače iz Osijeka, ali proteklih najmanje sedam godina živi na Lošinju. Njegovi susjedi kažu kako je imao dugogodišnju djevojku, ali nije poznato je li još uvijek s njom. Susjedi tvrde kako nikada nije bio nasilan te ne znaju kakvu poveznicu imaju ubijena djevojka i njena majka s njim.

“Tko je ubojica stvarno ne znam jer nisam vidjela sam zločin niti tko im je ušao u dvorište, ali se priča da je to 42-godišnjak koji je rodom iz Slavonije, a skućio se na otoku prije desetak godina i bavi se podvodnim ribolovom. Ako je to učinio doista muškarac čije se ime spominje po Lošinju, ne čudi me. Dovoljno je pogledati njegov Facebook profil i tok njegovih misli da zaključiš kako tom čovjeku treba liječnička pomoć. Inače on zna imati svojih svijetlih trenutaka”, kaže susjeda curice za Jutarnji.

‘Našli ju na stubištu’

“Dojavu smo zaprimili nešto prije 7 sati. Cjelokupnu istragu provodi Županijsko državno odvjetništvo, a očevid policija nakon čega će biti poznato više informacija. Na mjestu događaja nesretnoj je djevojci pružena medicinska pomoć, ali je nažalost preminula”, kazali su za Vijesti.hr u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj.

Neslužbeno se doznaje kako je djevoka pronađena u stambenom objektu tj. stubištu zgrade.