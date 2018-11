DJELATNICE OSNOVNE ŠKOLE PRIJAVILE KOLEGU ZBOG SEKSUALNOG UZNEMIRAVANJA: ‘Pokazivao nam je spolovilo i tražio da ga diramo’

Tri djelatnice Osnovne škole ‘Vis’ prijavile su kolegu zbog seksualnog uznemiravanja, a on je njihov čin nazvao monstruoznim negirajući sve optužbe

Višku osnovnu školu, koju pohađa 130 učenika, ovih dana potresa skandal. Tri tamošnje djelatnice policiji su prijavile jednog kolegu tereteći ga za spolno uznemiravanje te navodeći kako im je u prostoru škole pokazivao spolovilo i pozivao ih da ga dotaknu.

Zbog kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku, tri djelatnice o slučaju zasad ne žele govoriti, no prema izvorima Slobodne Dalmacije jednu od njih u srpnju ove godine – koja je u školu došla jer je morala printati prijavnice za upise osmaša u srednju školu – prijavljeni djelatnik zaključao je u knjižnici. Navodno joj je najprije dodirivao nogu, dijelio komplimente, a kada je krenula prema vratima očekujući da će ih on otključati, počeo je otkopčavati hlače te je izvadio spolovilo. Nakon što je djelatnica navodno počela vikati “ne, ne, ne!”, skrivajući pogled, pustio ju je van.

I druga je slična uznemiravanja prošla više puta unatrag nekoliko godina. Treća je, pak, također u srpnju u vrijeme godišnjih odmora, dok je bila u školi zbog potpisivanja nekih dokumenata doživjela “blaži” oblik uznemiravanja. U prostoriji u kojoj se našla sporni djelatnik približio je stolicu njezinoj, stavio joj ruku na bedro i pokušao zadignuti suknju uz određene neumjesne komentare.

‘Izložen sam linču, sramota me’

Njihove optužbe zaposlenik škole naziva monstruoznima pitajući ne postoji li presumpcija nevinosti i tajnost postupka. “Izložen sam linču, ne pijem, ne jedem, izgubio sam deset kila u ovih 15, 20 dana. Sramota me! Ako sam ikada u dugogodišnjem radu u školi naudio ijednom roditelju ili ijednom djetetu, neka dođe i kaže. Ma u tom slučaju pristajem na svaku kaznu, ali ovako bez dokaza, te izmišljotine… to nema veze s vezom. To je jedna klapa, jedna družba koja se uhvatila toga…”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju.

Ne negira jedino da je s jednom od zaposlenica posve slučajno, prema njegovim riječima, došlo do ovlaš dodira njezina vanjskog dijela bedra, i to kad se sagnuo ispod stola kako bi vidio zašto printer ne radi. Tada se, kaže, podigao i slučajno je dotaknuo zbog čega ga je i ravnateljica opomenula. Kune se, pritom da zle namjere nije bilo i da su sve drugo izmišljotine.

“Je li problem što sam se znao šaliti pa reći jednoj od njih: “Prepolovila si se u struku” ili “Jel’ ti to haljina ili hlače?” Je li to uznemiravanje zbog kojega me treba linčovati? Pitajte jednu od njih kako je bila odjevena i kakva je hodala školom. Da bi ona bila poštena, ja moram biti najgori!”, kaže inače suprug i otac zbog kojeg se podigla i velika bura u školi, a s cijelim slučajem je upoznato i Ministarstvo.