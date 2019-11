DJED MLADIĆA KOJI JE UMRO NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: ‘Unuka sam zatekao mrtvog i umotanog u plahtu. Na ustima je imao malo krvi’

Navodno je obdukcija pokazala da je tinejdžer umro od edema pluća odnosno vode u plućima

Slučaj tragično preminulog mladića (19) sa Zlarina koji je prošlog tjedna umro u šibenskoj bolnici nakon rutinske operacije krajnika potresao je Hrvatsku. Neslužbene, ali kako Slobodna Dalmacija tvrdi, pouzdane informacije, govore da je obdukcija pokazala da je tinejdžer umro od edema pluća odnosno vode u plućima. Također, Slobodna Dalmacija neslužbeno doznaje da je prošlotjedna operacija prošla u najboljem redu jer mladić se probudio, dobio infuziju i odveden je u bolničku sobu. Oko 13.30 u posjet mu dolaze djed i otac koji ga vide kako spava. Djed i otac otišli su iz bolnice nakon što ih je to zamolila medicinska sestra i rekla im da odu dok se mladić ne probudi.

Prije negoli je otišao, djed je unuka uhvatio za ruku kako bi vidio hoće li 19-godišnjak reagirati. Djedu bi to bila potvrda da je njegov unuk dobro, no ni otac ni djed tinejdžera više nisu vidjeli. Prema neslužbenoj priči, nedugo nakon njihova odlaska u sobu ulazi medicinska sestra koja je zamijetila da mladić više ne diše. Odmah je uzbunila bolničke službe pa se odmah pristupilo reanimaciji mladića, nažalost bezuspješno.

MINISTAR O SLUČAJU SMRTI NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: Povjerenstvo analizira nalaze obdukcije, inspekcija još nije poslana

UŽAS U HRVATSKOJ BOLNICI: Mladić (19) umro nakon rutinske operacije krajnika. Nakon zahvata se probudio, no preminuo je nepuna dva sata kasnije

Liječnik iz Chicaga predložio operaciju zbog streptokoka

Navodno je mladić od djetinjstva imao zdravstvenih problema, a između ostalog, jedan od njih bio je problem s bakterijom streptokok. Liječnici su se nadali da će streptokok nestati nakon što se krajnici izvade jer se ta bakterija često skriva upravo ondje. Otac 19-godišnjaka ne želi nikoga okrivljavati, no želi saznati istinu. Kaže da čeka nalaze obdukcije. Na razgovor je pristao djed koji je ispričao tko je preporučio operaciju.

“Moj unuk je liječen od streptokoka, a liječio ga je naš prijatelj pedijatar koji radi i živi u Chicagu, a koji na Zlarinu ima kuću. Unuku je bilo bolje tijekom tog liječenja i problemi u vezi sa streptokokom su nestali. Kada je naš prijatelj liječnik ove godine došao iz Chicaga, zamolio nas je da mali izvadi krv kako bi mu vidio nalaze. U krvnom nalazu je pronađena određena količina streptokoka i onda nam je liječnik iz Chicaga preporučio operaciju krajnika…”, ispričao je djed za Slobodnu Dalmaciju.

Iako mladić nije imao puno problema s krajnicima tijekom života, obitelj pristaje na operaciju. Nakon toga je mladić prošao predoperativne preglede i čekao operaciju.

MLADIĆ (19) PREMINUO NAKON OPERACIJE KRAJNIKA: Liječnici ne znaju zašto je umro; Utučeni otac: ‘Samo želimo istinu’

Navodno se iz anestezije probudio već u operacijskoj dvorani

“Kako mi sada znamo, unuk mi je operiran oko 12 sati. Sin i ja smo ga išli vidjeti oko 13.30. Medicinska sestra nam je rekla da ne zna gdje je. Otišla je u sobu za buđenje, gdje mi unuka nije bilo, a potom je otišla u njegovu sobu, u kojoj je on već ležao. Kako su nam rekli u bolnici, on se navodno probudio iz anestezije već u operacijskoj dvorani i – prema njihovim riječima – toliko je bio svjestan da se sam popeo na kolica kojima je odveden u sobu”, prepričava djed.

Djed priča kako su unuka on i sin vidjeli dok je primao infuziju u snu te im je sestra savjetovala da odu. Mislili su se vratiti oko 14.30, a prije izlaska iz sobe, kaže djed, uhvatio je unuka za prste ne bi li izazvao reakciju da mu stisne ruku. No, ruku mu nije stisnuo. Nakon toga djed odlazi u svoj stan u Šibeniku, a sin je otišao na Zlarin.

Unuka zatekao u bolnici umotanog u plahtu

Upravo u vrijeme kada su se trebali vratiti počela je drama. Djed priča da je počeo unuka zvati mobitelom jer je računao da je već budan. Više puta se nije javljao pa je djed sa suprugom odlučio otići u bolnicu i vidjeti što se događa. Oko 16.15 na vrata im dolazi uplakani sin koji je počeo vikati da je mladić mrtav.

“Brže-bolje sam otišao u bolnicu i unuka zatekao mrtvog, umotanog u plahtu na krevetu. Na ustima sam mu vidio malo krvi. Tražio sam liječnika i glavnu sestru da mi pojasne što se dogodilo te sam ih upitao je li bilo problema tijekom operacije. Oni su mi rekli da ne znaju. Kada sada ‘zavrtim’ film, uvjeren sam da mi je unuk bio mrtav već oko 13.30, kada smo sin i ja bili kod njega u bolničkoj sobi. Nije mi bio odgovorio na stisak ruke, a kako se sjećam, ruka mu tada nije bila pretjerano topla. Obećali su nam definitivni patološki nalaz do petka, pa ćemo vidjeti što i kako dalje i hoćemo li tužiti bolnicu. U ovom patološkom nalazu koji smo do sada dobili ima podosta ‘crnih rupa’ i voljeli bismo kada bi nam ih netko pojasnio. Unuk mi nikada nije bio bolestan, samo je nekoliko puta tijekom djetinjstva imao upalu uha i ništa drugo”, ispričao je djed za Slobodnu Dalmaciju.

Za kraj, djed kaže da žele znati istinu.

Anesteziolog: ‘Ako je u pitanju edem pluća, do njega je vjerojatno došlo zbog poremećaja rada srca’

Iskusni anesteziolog komentirao je ovaj slučaj za Slobodnu Dalmaciju te pokušao objasniti što je pošlo krivo. Kaže da je teško reći što se dogodilo, međutim, dodaje, da ako je mladić bio sportaš moguće je da nije znao da ima problema sa srcem koji su na kraju doveli do edema pluća. Liječnik govori da ako u pitanju zaista jest edem, tada je do njega najvjerojatnije došlo zbog poremećaja rada srca što je organizam i dovelo u to stanje. Novinare je zanimalo je li do smrti moglo doći zbog reakcije tinejdžera na anesteziju. Kazao je da je to vrlo rijetko.

“Smrt zbog reakcije na anesteziju iznimno je rijetka i može se dogoditi nekoliko sati nakon zahvata, ali tome, u pravilu, uvijek prethode simptomi koji su vidljivi već tijekom operacije, poput visoke temperature ili grčeva. Ako tijekom zahvata nije bilo takvih pokazatelja, onda je vrlo mala vjerojatnost da je upravo ona uzrok smrti”, naglašava anesteziolog.

Valja naglasiti da je mladića operirao poznati šibenski ORL kirurg s godinama staža i tisućama uspješnih takvih zahvata u “nogama”.

Ravnateljica šibenske bolnice: ‘Pokrenuli smo unutarnji nadzor’

Dr. Sanja Jakelić, inače ravnateljica bolnice u Šibeniku, kazala je da je u tijeku proces unutarnje kontrole. Nakon tragičnog događaja, kaže ravnateljica, odmah su pokrenuli unutarnji nadzor.

“Došlo je do tragičnog događaja i odmah smo pokrenuli unutarnji nadzor. Uzrok smrti još nije poznat jer je nalaz obdukcije samo djelomično gotov. Nisam specijalist kirurških grana medicine, ni otorinolaringolog, pa nisam kompetentna govoriti o ovom slučaju. No, svaka operacija, a pogotovo ona u punoj anesteziji, nosi svoje rizike. Obavijestili smo i Ministarstvo zdravstva, a hoće li oni poslati svoj stručni nadzor, u ovom trenutku ne znam. U mome mandatu ravnateljice ovo je prvi ovakav slučaj, a ni šef ORL odjela u cijeloj karijeri nije naišao na išta slično. Tek bi mikroanalize tkiva trebale dati odgovor na pitanje što je bio uzrok smrti mladića sa Zlarina”, kazala je Slobodnoj Dalmaciji dr. Jakelić.