DJECA ZGROŽENA PRESUDOM ŽENI KOJA IM JE ZAKLALA OCA: ‘Ubila nam je tatu, nožem krenula i na nas, a dobila je kaznu kao da je nešto ukrala’

‘Deset godina, pa to je nagrada, poticaj za sve kriminalce i ubojice da i dalje to rade. To nije nikakva kazna’, kaže brat ubijenog Dejana Slivara

Slađana Brkić (27) prošlog je tjedna nepravomoćno osuđena na 10 godina zatvora na Županijskom sudu u Varaždinu zbog ubojstva nevjenčanog supruga Dejana Slivara (46).

Podsjetimo, sredinom veljače trudna Brkić kuhinjskim je nožem dva puta hladnokrvno ubola u prsni koš Slivara, u dnevnoj sobi obiteljske kuće u Goli kod Koprivnice.

Djeca svjedočila zločinu

Krvavom ubojstvu svjedočila su i djeca iz njihovih prijašnjih veza.

Ovih dana Županijsko državno odvjetništvo podnijelo je žalbu na presudu smatrajući da zatvorska kazna ne odražava težinu počinjenog zločina.

“Žalba je podnesena zbog odluke o kazni jer smatramo da duljina trajanja izrečene kazne zatvora ne odražava u dovoljnoj mjeri težinu utvrđenih otegotnih okolnosti. Kazneno djelo počinjeno je u prisutnosti troje maloljetne djece žrtve i maloljetnog djeteta optuženice, a tu je i postupanje optuženice nakon počinjenja djela. Zato predlažemo da se optuženici izrekne kazna zatvora u duljem trajanju”, kažu iz varaždinskog ŽDO-a, a prenosi Podravski.

Brat ubijenog Dejana, Davor Slivar, preuzeo je nakon ovog stravičnog zločina brigu o svojim nećacima koji su ostali bez oca, jedinog bližeg roda zato što im je majka još prije preminula od karcinoma.

‘To je nikakva kazna’

U razgovoru za Podravski Davor Slivar kaže da je presuda jako potresla djecu.

“Nisu išli u školu, a ponovno smo ih odveli u kliniku u Zagreb kako bi im se pomoglo. Bili su jako deprimirani. Rekli su mi: ‘Stric, pa više se dobije za nekakvu krađu nego kaj je ona za tatu dobila’. Slađana ga nije samo ubila, ona ga je masakrirala. Deset godina, pa to je nagrada, poticaj za sve kriminalce i ubojice da i dalje to rade. To je nikakva kazna”, ogorčeno je izjavio Slivar.

Prije ubojstva je bila na psihijatriji

“Prije ubojstva je Slađana razbila laptop, bila nekoliko dana na psihijatriji i puštena na slobodu. Na kraju ga je ‘riješila’. Posebno mi je krivo što je zločin okarakteriziran kao ‘blaže’ ubojstvo. Po meni, nema govora o tome. Tražit ćemo da je se teže kazni zato što je Slađana nožem krenula i na djecu. Zamahnula je nožem prema jednom djetetu, a drugo je porezala. Pitao sam ih pa zar je trebala još nekoga raniti, jesu li i djeca morala stradati da bi je se teže kaznilo. Deanov sin je koliko-toliko bio priseban pa joj je oteo nož kojim je zamahnula. Ne samo da mi je ubila brata, još ga je nakon toga zarezala, masakrirala, a još je nakon toga mobitel bacila u peć i tako uništila. Kako to može biti samo blaže ubojstvo”, pita se Slivar u razgovoru za Podravski.