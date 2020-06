DIREKTOR VARAŽDINSKIH PARKOVA LAŽIRAO MEDICINSKU DOKUMENTACIJU? Već četvrti put traži odgodu odlaska u zatvor

Bivši direktor Parkova koji je osuđen na dvije godine zatvora podnio je i četvrti puta zahtjev za odgodom odlaska na izvršavanje kazne

Prošlo je već godinu i pol otkako je Miljenko Ptiček, nekadašnji direktor varaždinskih Parkova, odlukom Vrhovnog suda osuđen na dvije godine zatvora. Bilo je to u prosincu 2018. godine, no do dana današnjeg Ptiček nije krenuo na izvršavanje kazne, javlja Varaždinski.net.hr.

Osuđeni bivši direktor Parkova iskoristio je zakonske mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju te već tri puta ishodio odgodu odlaska u zatvor. Trenutno je u proceduri i njegov novi zahtjev, kojim bi i četvrti puta prolongirao izvršenje kazne.

Zdravstveni i poslovni razlozi

Prvi puta Ptičeku je odgoda odobrena iz poslovnih razloga, a u preostala dva puta iz zdravstvenih. Naime, kako je bilo navedeno u njegovoj medicinskoj dokumentaciji, morao je na operaciju ugradnje umjetnog kuka, a riječ je o zahvatu koji nije moguće obaviti unutar zatvorskog sustava.

No na operaciju nije otišao, a razlog su bili, piše opet u medicinskoj dokumentaciji, srčani problemi. Njih je, rečeno je, potrebno sanirati kako bi pacijent mogao na operaciju. U ovome trenutku varaždinski sud odlučuje o njegovom novom zahtjevu za odgodom, koji je Ptiček podnio 17. ožujka ove godine.

Lažirana medicinska dokumentacija?

U međuvremenu su, piše Varaždinski, nadležna tijela zaprimila prijave koje ukazuju na sumnju da je medicinska dokumentacija lažirana. Iz Županijskog državnog odvjetništva potvrđeno nam je da se izvidi provode, ali o detaljima u ovome trenutku ne mogu govoriti.

Varaždinski neslužbeno doznaje da se radi o tome da osuđenikov svakodnevni život u velikoj mjeri odudara od onoga što je prikazano u medicinskoj dokumentaciji. Tako on navodno i dalje normalno obavlja svoj posao i pritom odlazi automobilom na dugačka službena putovanja, a također vozi i bicikl. Osim toga, prijavljen je i slučaj pokušaja nagovaranja jednog liječnika na lažiranje medicinske dokumentacije.

Gospodarstveni kriminal

Podsjetimo, Ptiček je u prosincu 2018. godine odlukom Vrhovnog suda osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine. U to mu se uračunava vrijeme provedeno u istražnom zatvoru, gdje je bio oko četiri mjeseca. Uz to je dio prvostupanjske presude vraćen na ponovno suđenje, taj postupak je u tijeku na Županijskom sudu u Varaždinu.

Kaznena djela za koja je Ptiček pravomoćno proglašen krivim su kazneno djelo protiv gospodarstva zlouporabom povjerenja u gospodarskom poslovanju i kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava, poticanjem na krivotvorenje službene isprave.