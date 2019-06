DIREKTOR TVRTKE KOJA JE PLANULA: ‘Uvjeren sam da je požar podmetnut. Nisam primao prijetnje, ali nekome smetamo’

Veliki požar izbio je danas u postrojenju Zagrebpetrola u Grubišnom Polju

Oko 13.40 je izbio požar s kojim se nekoliko sati borilo 35 vatrogasaca s područja čitave Bjelovarsko-bilogorske županije. Materijalna šteta, prema prvim procjenama, iznosi nekoliko milijuna kuna. Smrad koji se širio gradom i okolicom bio je neopisiv, a točan uzrok otkrit će se policijskim očevidom.

Vatrogasni zapovjednik Željko Mesec za Dnevnik.hr rekao je da se urušila čelična konstrukcija postrojenja. Gorjele su lako zapaljive tekućine.

Direktor Zagrebpetrola, Davor Prohaska, za Jutarnji je prokomentirao okolnosti požara. Smatra da je bio podmetnut.

“Uvjeren sam da je požar podmetnut. U halu se nije moglo ući, ali vjerujem da je piroman ušao u skladište sa stražnje strane, gdje je šuma. Imam videonadzor i 24-satnu zaštitarsku službu iz Bjelovara. Zaštitar svakih 20 minuta do pola sata obilazi postrojenje. Od 2002. godine kad je izgrađeno pa do danas nismo imali nikakvih problema. Zaštitar je odmah zvao vatrogasce, sve je digao na noge. Fotografije koje vidim po medijima izgledaju strašno. Izgorjelo je nekih 10 spremnika s motornim uljem, čijom preradom se bavimo, i jako puno plastike”, rekao je Prohaska.

IZBIO POŽAR U GRUBIŠNOM POLJU, IZNAD GRADA VIDI SE GUSTI DIM: Planulo je postrojenje Zagrebpetrola

Problem u politici?

Medije je zanimalo je li primio ikakve prijetnje, s obzirom na to da smatra da je požar podmentut. No, ponudio je odgovor iz kojeg se može svašta iščitati.

“Ne, nisam primao prijetnje, ali nekome smetamo. Ne bavim se politikom kao neki iz moje branše pa je možda i to problem. Zapošljavam 35 ljudi u tom prostoru od 1000 kvadratnih metara. Svakodnevno se preko mobitela spojim na videonadzor. Sinoć sam vidio da su ljudi normalno radili, ispraznili vodu koju je trebalo, pripremili sve za ponedjeljak. Sad videonadzor ne vidim jer je uništen požarom. Ali siguran sam da će policija uspješno riješiti slučaj. Šteta će biti nekoliko milijuna kuna. Sve je osigurano, no opet treba krenuti ispočetka sve graditi. Nema druge. Do večeras sam nazad, koliko mi treba za povratak autom, a moji ljudi su već na mjestu događaja s vatrogascima i policijom”, zaključio je Prohaska.