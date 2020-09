DIRAO IH JE PO INTIMNIM DIJELOVIMA TIJELA: Građevinski radnik osumnjičen da je spolno zlostavljao sestre od 12 i 8 godina

‘Radi se o državljaninu BiH, koji ima radnu dozvolu u Hrvatskoj. Sumnjiči ga se za slučaj spolne zloporabe djece mlađe od 15 godine’

Građevinski radnik iz BiH osumnjičen je za kazneno djelo spolne zloporabe djece mlađe od 15 godine. Ovaj 45-godišnji muškarac priveden je prošlog tjedna, te mu je sudac istrage odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana, javlja Dubrovački dnevnik.

Glasnogovornik Županijskog suda Pero Miloglav rekao je kako je muškarac osumnjičen zbog radnji koje su se dogodile u Dubrovniku.

“Radi se o državljaninu BiH, koji ima radnu dozvolu u Hrvatskoj. Sumnjiči ga se za slučaj spolne zloporabe djece mlađe od 15 godine. Jedna djevojčica je 2008., a druga 2012. godište. Sumnjiči ga se da ih je dirao po intimnim dijelovima tijela, i to je bilo u više navrata. One su to ispričale majci koja je sve prijavila. On je bio njihov susjed”, rekao je Miloglav.