DINO DRPIĆ SVJEDOČIO PROTIV KAMATARA: Dvojica muškaraca tražila su ga čak i doma, ali Nives ih je otjerala

Dino Drpić danas je dao iskaz na suđenju Danijelu Despotoviću

Bivši nogometaš Dinama Dino Drpić svjedočio je u postupku protiv Danijela Despotovića (42), koji mu je posudio 5000 eura, a kad Drpić taj novac nije vratio – Despotović ga je pokušao dobiti prijetnjama.

“Kockao sam u kasinu na Savici. Izgubio sam što sam imao sa sobom i izašao kad mi je prišao neki dečko i rekao da mi Danijel, kojega do tada nikad u životu nisam vidio, može posuditi novac bez kamata. Posudio mi je 1000 eura, a kad sam i to izgubio posudio mi je još 4000 eura s tim da mi je rekao da ne igram tamo već da odem na živu igru. Otišli smo do kasina u Westinu gdje sam izgubio i taj novac. Dogovorili smo se da ću mu novac vratiti za nekoliko dana jer sam trebao dobiti neki novac, no sve se otegnulo”, prenosi 24sata svjedočenje Dine Drpića na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Bivši nogometaš Dinama, Rijeke, Karlsruhea, AEK-a, Volyna i DPMM-a dodao je kako su se čuli nekoliko puta te su se u ljeto 2013. u ponoć našli u ulici Zinke Kunc.

“Rekao je da mu vratim novac uz kamate,15.000 eura. Odgovorio sam mu da mu neću platiti kamate da bi on u jednom trenutku izvadio pištolj. Kad sam to vidio okrenuo sam se i otišao”, rekao je Drpić koji tu prijetnju nije prijavio policiji jer je, kaže, tada bio aktivni igrač i nije želio medijsku pozornost.

Lažirao iskaz?

Pojašnjavajući detalje tog susreta pola sata kasnije rekao je kako kod Danijela Despotovića ipak nije vidio pištolj. Sutkinja mu je predočila njegov iskaz iz istrage kada je rekao: “Iz gornjeg džepa trenirke izvadio je manji pištolj crne boje i uperio ga u mene”.

“Ne sjećam se da sam to rekao u istrazi. Ne znam kako je to ušlo u zapisnik”, odgovorio je Drpić te dodao: “Točno je da nisam vidio pištolj. Držao je ruku u džepu jakne i rekao mi: ‘Vratit ćeš sve pare, propucat ću te’. Pa nije valjda u džepu držao olovku”, pravdao se Drpić.

Nedugo nakon toga nazvao ga je Despotović, tvrdi, i rekao mu da mu više nije ništa dužan. Čak niti 5000 eura koje mu je posudio.

Drpić umalo otet

“Ponovno me zvao nakon tri godine zbog duga, možda je zvao i moju mamu. Tražio je da se ponovno nađemo radi duga. Tražio je 15.000 eura. Našli smo se kod Chromosovih teniskih terena na Savici. Pitao me što je s novcem i tražio me 20.000 eura. Odgovorio sam mu da mu kamate neću platiti, a da ću mu dug od 5000 eura vratiti prvom prilikom. Odgovorio mi je da ću sigurno platiti. Zgrabio me za ruku i pokušao uvući u automobil, a kad sam se otrgnuo zamahnuo je da me udari, no ja sam se izmaknuo. Tada mi je rekao: ‘Sad ćeš vidjeti p… ti materina. Idem po pištolj i propucat ću te’ i krenuo prema automobilu. Pištolj nisam vidio, no pretrčao sam cestu i rekao mu da je čitava priča smiješna i da se smiri, a on mi je odgovorio: ‘Vidjet ćeš’. Čuo sam kako Danijel priča s nekim na mobitel da hitno dođe. Onda sam otrčao do policijske postaje Trnje. Putem sam nazvao mamu, koja je znala sve o dugu i rekao joj što se dogodilo, a ona mi je rekla da sve prijavim policiji”, tvrdi Drpić.

Nakon toga Despotović ga je često zvao, no Drpić mu se nije javljao jer je, kako je rekao sudu “takve instrukcije dobio u policiji”. Policija je pretresla Despotovićev stan i automobil, no nije našla pištolj, niti išta što bi ga inkriminiralo. Despotović kaže da nije kriv, a napomenuo je i kako je ranije na Općinskom građanskom sudu dobio nepravomoćnu presudu kojom mu Drpić mora vratiti tih 5000 eura.

Spasila ga Nives

Odvjetnik Danijela Despotovića prigovorio je na vjerodostojnost Drpićeva iskaza u cijelosti. Na ročištu u lipnju svjedočit će Drpićeva majka Milena i bivša supruga Nives Celzijus. Drpić je, naime, ustvrdio kako mu je ona rekla da je Despotović s još jednim muškarcem došao u njihov dom pitajući za njega i želeći ući, dok je on od siječnja do svibnja 2013. bio na Brunejima.

“Ona im je rekla da me nema i da ih neće pustiti”, rekao je Drpić. No, u istrazi je opet naveo nešto drugo. Drpić je tada rekao kako su ga Danijel i Albanac Ante posjetili u studenome 2012. i da su ušli u kuću na dvije-tri minute i rekli mu da je novac koji mu je Despotović posudio Antin.

“Moguće je da su jednom bili kod mene, no ne mogu objasniti zašto to danas nisam spomenuo”, rekao je Drpić na današnjem ročištu.