DINAMOVAC UHIĆEN ZBOG POKUŠAJA SILOVANJA: ‘Molila sam ga da prestane pa me ošamario’

Iyayi Atiemwen, igrač Dinama, uhićen je pod sumnjom da je silovao djevojku iz Velike Gorice

Policija je privela igrača Dinama Iyayija Atiemwena, doznaje RTL, navodeći kako je 23-godišnji nigerijski državljanin završio na ispitivanju zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela silovanja.

Protiv Atiemwena tužbu je podnijela njegova bivša djevojka Iva Bošnjak. No, 23-godišnjak je na policiju priveden zbog pokušaja silovanja koje je prijavila djevojka iz Velike Gorice.

JOŠ JEDNA CURA OPTUŽILA DINAMOVCA ZA GNJUSAN NAPAD: ‘Nisam prijavila jer ne želim biti linčovana kao Iva’

Stravično svjedočanstvo

Riječ je o 24-godišnjakinji koja je svoje svjedočanstvo iznijela pred kamerama RTL-a. “Prvo me primio za ruke, pokušao me je svući. Ja sam se odupirala. Zatim me je počeo gušiti, a s drugom rukom me je opet počeo skidati. Ja sam ga molila da prestane, on nije prestao. Počeo me šamarati, ja sam počela vrištati”, dio je opisa stravičnog iskustva koje je proživjela. Svoj je iskaz dala i na policiji.

Potvrda policije

Policija je potvrdila da je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja nad 23-godišnjim nigerijskim državljaninom, zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela silovanja, mladić uhićen.

“Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 23-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava je dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu. S obzirom na to da se radi o kaznenom djelu protiv spolne slobode, a sve u svrhu zaštite prava i dostojanstva žrtve odnosno sekundarne viktimizacije nismo u mogućnosti iznositi detalje”, naveli su iz PU zagrebačke.