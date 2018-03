BANDIĆ JE SADA I SLUŽBENO OPTUŽEN: Namještao je poslove u gradu, mimo pravila koristio službene automobile i pritiskao ključnu svjedokinju

Optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika i njegovih suradnika te ‘poslovnih partnera’, USKOK je sudu predao još sredinom prosinca 2015. No, sjednice optužnih vijeća više su puta prekidane i odgađane pa optužnica nije potvrđena.

Optužno vijeće Županijskog suda danas je dijelom prihvatilo optužnicu tužiteljstva u slučaju Agram, u kojem USKOK tereti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, bivšeg predsjednika Uprave Zagrebačkog holdinga Slobodana Ljubičića, poduzetnika Petra Pripuza te još 10-ak suokrivljenika za zloporabe vrijedne više od 25 milijuna kuna.

Vijeće je dio optužnice koji se odnosi na malverzacije sa zbrinjavanjem glomaznog otpada u Zagrebu te financiranje Bandićeve predsjedničke kampanje, odnosno prikupljanje novca nakon što je kampanja završila, vratilo u istragu. Tu se mora rasvijetliti je li to bio Bandićev navodno drugi dohodak i koliki porez na to mora biti plaćen.

Ostali dijelovi optužnice, koji se odnose na nezakonito zapošljavanje, zamjenu zemljišta i korištenje automobila na račun grada su potvrđeni.

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u ponedjeljak se nije pojavio na sjednici optužnog vijeća zagrebačkog Županijskog suda, a pred novinare je stao njegov odvjetnik.

“Utvrđen je naš zahtjev radi vještačenja i utvrđivanja ostvarene protuimovinske korist. Ostalo je potvrđeno i ide u daljnji postupak. Što se tiče novca koji je u kampanji stizao treba vidjeti je li morao platiti porez, je li to dohodak ili nije. Zakonska rješenja ne potvrđuju navode iz optužnice i sud smatra da treba u istrazi razjasniti te sporne detalje i ono što je meni za mog klijenta najvažnje – idemo na vještačenje. Dakle, bit će sve razdvojeno. Imaju do 13. rok za istragu pa ćemo vidjeti, možda se može i sve spojiti. Ja to ne znam. Nakon toga ide se na pripremno ročište i onda će se na njemu izvršiti sve ono što je potrebno… Predložit svjedoke i drugo i onda će krenuti rasprava”, kazao je Anto Nobilo. Ogovarajući na pitanja hoće li biti dva postupka, kazao je da se tako čini u ovom trenutku.

Na pitanje koliko ljudi ima po točkama optužnice, Nobilo je rekao: “Teško mi je to reći. Milan Bandić po dvije točke ide u istragu, ali njega ima i u ostatku optužnice. Petar Pripuz ima još jednu točku i ide u postupak, ali za točku jedan ide u istragu. Trebalo bi sad to analizirati, jer neki nemaju drugih točaka”, kazao je Nobilo dodajući da je za njegovog klijenta optužnica potvrđena za nezakonito zapošljavanje, ali da je za glomazni otpad vraćeno na istragu.

Govoreći o odluci suda Nobilo je kazao kako se ne sjeća takvog slučaja te da vjeruje da je ovdje napravljen nekakav kompromis. “Ova optužnica traje dvije godine. Ja sam znao da moraju vratiti istragu, ali sam se bojao jer vi mediji prigovarate kako se postupci odugovlače, a to je zbog bolesti čovjeka i to teške bolesti i vjerujem da je zato napravljen kompromis. Da ne ispadne kako se opet Bandićev slučaj odugovlači i da opet nije potvrđen, da se pokaže da sud ipak ide prema naprijed, a da s druge strane baš previše ne krše zakon”, kazao je Nobilo.

“Sud je sedam točaka potvrdio dok je u odnosu na tri vratio radi boljeg razrješenja stvari. Iako mi smatramo da je sve dovoljno razjašnjeno tijekom istrage i da je isto dobro obrazloženo u optužnici i točno izneseno kada vidimo pisani otpravak suda ćemo vidjeti točno o čemu se radi i koji to dio sud smatra da treba doraditi”, izjavila je novinarima zamjenica ravnateljice USKOK-a Marta Šamota Galjer.

Evo što je točno odlučio sud

USKOK ima tri mjeseca da dopuni istragu zbog sumnjivog zbrinjavanja glomaznog otpada i financiranja Bandićeve kampanje, dok bi kao zaseban proces u međuvremenu trebalo početi rasvjetljavanje ostalih optužbi.

Riječ je o sumnjivoj zamjeni zemljišta između Grada Zagreba i tvrtke Bramgrad na čemu je zagrebački proračun oštećen za 20,3 milijuna kuna. Naime, grad je s tom tvrtkom u siječnju 2012. zamijenio zemljište na Trnju za parcelu na Peščenici koje, kako stoji u optužnici, nisu bile ni približno iste vrijednosti.

Glavna rasprava uskoro bi trebala biti zakazana i o optužbama za nezakonito zapošljavanje u gradskoj upravi, što je Bandić sa svojim suradnicima omogućavao iako se radilo o zaposlenicima koji nisu zadovoljavali uvjete za radna mjesta što su ih dobili. Mimo pravila, i na štetu gradskog proračuna, Bandić je dopuštao i korištenje gradskih službenih vozila.

Potvrđena je i točka optužnice koja se odnosi na Bandićev pokušaj da utječe na jednu od ključnih svjedokinja, Vidu Demarin, koja je bila predsjednica Upravnog odbora Zagrebačke zaklade za pomoć osobama oboljelima od cerebrovaskularnih bolesti. Nju je Bandić nakon što je istraga zbog ostalih malverzacija već otvorena, u veljači 2015. godine tražio da potpiše dokument prema kojem bi njegove umjetnine, što ih je USKOK trebalo blokirati, postale navodna imovina njezine Zaklade. No, na Bandićev zahtjev ugledna profesorica nije pristala.