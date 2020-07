OPTUŽNICE PROTIV DVOJICE NAČELNIKA ZADARSKE POLICIJE: Zataškali su prekršaj bivšeg zamjenika ravnatelja policije

Bivšeg načelnika Postaje prometne policije Zadar tereti se da nije učinio ništa kako bi pokrenuo postupak o prometnim prekršajima koje su na području Zadra počinili tadašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić te načelnik PU krapinsko-zagorske Darko Car. Kada je smijenjen, njegov nasljednik učinio je isto, sve dok pod pritiskom medija nije dostavio dokumentaciju za pokretanje postupka

Nakon provedene istrage USKOK je pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv I. R. ( rođen 1971.) i L. K. (1973.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti.

Optužnicom se prvookrivljenog tereti da je od 12. ožujka do 8. srpnja prošle godine, kao načelnik Postaje prometne policije Zadar, zatražio od policijskih službenika dokumentaciju o prometnim prekršajima koje su na području Zadra počinili tadašnji zamjenik glavnog ravnatelja policije Josip Ćelić te načelnik PU krapinsko-zagorske Darko Car, a s namjerom da spriječi pokretanje prekršajnih postupaka protiv njih.

Načelnik zadržao dokumentaciju o prekršajima

I.R. je, znajući da su dvojica policijskih službenika PU zadarske tzv. presretačem 9. ožujka 2019. zatekli u počinjenju prometnog prekršaja te snimili i zaustavili vozilo kojim je upravljao načelnik PU krapinsko-zagorske, a potom 12. ožujka 2019. zatekli, snimili te zaustavili vozilo kojim je upravljao zamjenik glavnog ravnatelja policije, zatražio i preuzeo od policijskih službenika zapisnike o izmjerenoj brzini kretanja vozila s izvješćima o počinjenim prekršajima. Potom je, kao rukovoditelj Postaje prometne policije Zadar, preuzetu dokumentaciju zadržao kod sebe ne poduzevši potom niti jednu daljnju zakonom propisanu radnju radi procesuiranja počinjenih prometnih prekršaja.

Dokumentaciju nije dostavio niti službenicima referade za prekršaje Postaje prometne policije sve do 8. srpnja 2019. kada je prestao obnašati dužnost načelnika Postaje prometne policije Zadar, već je prilikom primopredaje dužnosti dokumentaciju predao drugookrivljenome L-K.-u, koji je tada imenovan načelnikom Postaje prometne policije Zadar.

I načelnikov nasljednik učinio isto

Optužnicom se tako i L.K. tereti da je od 8. srpnja do 23. listopada 2019. godine, znajući da njegov prethodnik nije poduzeo ništa kako bi pokrenu prekršajne postupke zbog počinjenih navedenih prometnih prekršaja, postupao s daljnjom namjerom sprječavanja pokretanja prekršajnih postupaka te je i on preuzetu dokumentaciju o tome zadržao kod sebe. I on, također, nije poduzeo zakonom propisane radnje radi procesuiranja navedenih prometnih prekršaja, niti je dokumentaciju dostavio službenicima referade za prekršaje Postaje prometne policije radi daljnjeg postupanja. Učinio je to tek 23. listopada 2019. kada je, potaknut upitima novinara, dokumentaciju žurno dostavio službenici referade za prekršaje radi pokretanja prekršajnih postupaka. Istoga dana je službenica sačinila prekršajne naloge za te prekršaje koje je L.K., kao ovlaštena osoba, zatim ipak potpisao. Dan kasnije prekršajni nalozi su otpremljeni iz Postaje prometne policije Zadar.

