DETALJI ZAPLJENE 16 KILOGRAMA ‘TRAVE’ U AUTOBUSU; Carinici su znali koga i što čekaju: ‘Jedan od njih je uzeo malo toga i zapalio’

Čovjek kojeg je policija uhitila nakon što je u autobusu iz Zagreba prema Imotskom pronašla više od 16 kilograma marihuane priznao je da je to učinio jer je nezaposlen i nema novca te da je drogu trebala preuzeti njegova sestra, no nije rekao kome droga pripada

Mediji su u četvrtak objavili vijest o spektakularnoj akciji policije koja je na naplatnoj postaji u Dugopolju zaustavila FlixBus koji je prometovao iz Zagreba prema Imotskom te u njemu pronašla 16,241 kilograma marihuane. No, niti tijekom vikenda se nije moglo doznati tko je drogu poslao, kao niti kome je bila namijenjena.

DILER HTIO AUTOBUSOM POSLATI PAKET: Policija mu ‘digla’ 16 kilograma marihuane i strpala ga u pritvor

Platio prijevoz kovčega

Sada se zna da je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu otvorilo istragu protiv 36-godišnjeg Ante Ždere iz Imotskoga. Naime, sumnjaju da je on 9. srpnja popodne donio crni kovčeg pun droge na Autobusni kolodvor u Zagrebu te platio vozaču prijevoz do Imotskog. Unutar tog kovčega marihuana je bila upakirana u 15 PVC vreća.

Priznao je da je posao preuzeo zato što je nezaposlen i bez novca. Istražiteljima je rekao da je za posao trebao dobiti četiri do pet tisuća kuna. Potvrdio je da je znao da se u kovčegu nalazi marihuana, ali nije znao njenu količinu, kao što policajcima nije rekao niti kome droga zapravo pripada. Istražitelji su doznali da je drogu u Imotskom trebala preuzeti njegova sestra, a on je svojim autom krenuo za autobusom iz Zagreba nešto iza 17 sati. No, uzalud je čekao u Imotskom, piše Slobodna Dalmacija.

Putnici gledali postupke carine i policije

Oko 21:30 policija i carinici su u Dugopolju zaustavili autobus, čiji je vozač odmah rekao od koga je dobio kovčeg, što je rezultiralo Žderinim uhićenjem i smještanjem u istražni zatvor. Cijelu akciju zapljene gledalo je dvadesetak putnika, a čini se da su carinici znali koga i što čekaju. Odmah su pitali vozača je li netko nešto poslao za Imotski.

“Vozač je odgovorio da jest i onda su podigli poklopac ‘bunkera’ i izvadili jedan dosta velik crni kufer. Razrezali su ga i iz njega počeli vaditi pakete u kojima je bilo nešto. A onda je jedan od njih uzeo malo toga iz jednog od paketa u ruke, zapalio to i po mirisu zaključio da se radi o marihuani”, posvjedočila je jedna putnica i dodala da je zbog svega autobus stajao u Dugopolju dva sata.