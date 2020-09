MIJENJALI SU GUMU…; Objavili detalje užasa na A3: Jedan šleper se zabio u drugi, a taj u treći. Sve je planulo. Na sve to naletjela su još dva auta…

U prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale od kojih je jedan državljanin Crne Gore, a drugi Turske, dok druge osobe nisu ozlijeđene. Tijela su prevezana na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku

PU zagrebačka objavila je u četvrtak poslijepodne sve detalje prometne nesreće u kojoj su u srijedu poginule dvije osobe na autocesti A3.

“Jučer, 9. rujna oko 16 sati na A3, 3 km nakon odmorišta Ježevo u smjeru istoka, prema dosad prikupljenim informacijama, zasad nepoznati vozač upravljao je teretnim vozilom crnogorskih nacionalnih oznaka, a koji je vukao priključno vozilo, a kretao se južnim kolnikom A3 lijevom prometnom trakom u smjeru istoka. Dolaskom do 57. km + 300 metara prestrojavao se u desnu prometnu traku pritom je skupom vozila prošao na dio prometne trake namijenjene za zaustavljanje vozila u nuždi. Nakon toga je prednjim desnim dijelom naletio na stražnji lijevi dio priključnog vozila, a koji je vuklo teretno vozilo turskih nacionalnih oznaka, a kojim je upravljao zasad nepoznati vozač. U trenutku prometne nesreće i to teretno vozilo je bilo zaustavljeno na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila u nuždi, zbog zamjene gume na desnoj središnjoj osovini priključnog vozila. Od siline naleta došlo je do zapaljenja oba vozila te je teretno vozilo zajedno s priključnim vozilom odbačeno naprijed te je prednjim dijelom naletio na stražnji dio priključnog vozila, a koji je vuklo teretno vozilo također turskih nacionalnih oznaka i bilo zaustavljeno na prometnoj traci namijenjenoj za zaustavljanje vozila u nuždi te je pomagao vozaču prilikom zamjene gume, a koje vozilo se nakon prometne nesreće zapalio”, stoji u priopćenju.

Nadalje, dodaju u PU zagrebačkoj, od siline udara došlo je do rasipanja tereta sa sva tri skupa teretnih vozila dok je jedna rola bala papira pala na prednji dio osobnog vozila bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, a kretao se istim kolnikom lijevom prometnom trakom u smjeru istoka, od jačine požara otvoreni požar zahvatio je i stražnji dio njegovog vozila.

“Potom, na rasute materijale naletjelo je vozilo bjelovarskih registarskih oznaka, a kretao se lijevom prometnom trakom navedenog kolnika u smjeru istoka. Nakon zaustavljanja i njegovo vozilo se zapalilo. Nakon kraćeg vremena požar se proširio na metalnu zaštitnu ogradu i na travnatu površinu. Požar su ugasili vatrogasci. U prometnoj nesreći dvije osobe su smrtno stradale od kojih je jedan državljanin Crne Gore, a drugi Turske, dok druge osobe nisu ozlijeđene. Tijela su prevezana na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Očevidom su rukovodile zamjenice Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu te je očevid obavljen u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave zagrebačke”, priopćila je PU zagrebačka.

