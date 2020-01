DETALJI UŽASA KOD KARLOVCA: Bomba ubila čovjeka koji ju je htio postaviti pod kombi. Ostao je bez glave!? ‘Unakažen je’

Indentitet smrtno stradalog muškarca neće se moći utvrditi samo fizičkim prepoznavanjem jer je tijelo unakaženo

Karlovačko prigradsko naselje Popović Brdo jutros je oko 2.55 potresla snažna detonacija u kojoj je potpuno uništen kamion Milana Basare. Ispod kamiona je bila postavljena eksplozivna naprava, a eksplozija je oštetila i krovište Basarove kuće, dok je staklo popucalo na više objekata koji su smješteni na 200 metara dalje od eksplozije. Smrtno je stradala jedna muška osoba, a kako piše Jutarnji list, riječ je o osobi koja je postavila eksplozivno sredstvo pod vozilo. No, to će tek biti utvrđeno policijskom istragom i forenzičkim ispitivanjem u zagrebačkom Centru za forenzična ispitivanja Ivan Vučetić.

Indentitet smrtno stradalog muškarca neće se moći utvrditi samo fizičkim prepoznavanjem jer je tijelo unakaženo. Neki svjedoci tvrde da je čovjek doslovno ostao bez glave, no taj dio postupka isto će se riješiti forenzičkim vještačenjem. O ovom slučaju policija je izvijestila medije oko 5.10 sati kada su javili da je zbog nesreće za sav promet zatvorena županijska cesta kroz Popović Brdo. Na mjesto događa je s policijom stigao vlasnik kuće koji trenutačno boravi u Slunjskim Moravcima, samo sedam kilometara dalje. Vlasnik je skupa s policijom vidio ljudske ostatke.

‘Došao sam tu i vidio noge od tog čovjeka, njega nije toliko bacilo, ali ga je unakazilo’

“Gore smo nešto renovirali, pa smo za to vrijeme bili ovdje na Popović Brdu, ali prije tjedan dana smo se vratili natrag, pa tu jutros nije bilo nikoga. Vidiš, kabina se rasula, otkinulo komad krova i fasade, štok na dnevnom boravku izbijen. Kod susjeda Marka od detonacije stao sat u ‘5 do 3’. Došao sam tu i vidio noge od tog čovjeka, njega nije toliko bacilo, ali ga je unakazilo”, kazao je za Jutarnji list šokirani Milan Basara.

On tvrdi da nema neprijatelja pa ne zna tko bi imao motiv da mu podmetne bombu pod kamion, a također ne zna niti osobu koja bi bila u stanju to učiniti. Objašnjava da se bavi prijevozništvom i da mu je kamion služio za osobne potrebe te da se bavi poljoprivredom i drvima. Čovjek kaže da ne osjeća strah. Basarin susjed, Zoran Egonjić, ostao je bez stakala na kući te je odmah istrčao van nakon eksplozije.

“To je bila strašna eksplozija. Ne znam od čega, ali nikada nisam čuo da je nešto tako jako streslo. Očito to nije očekivao ni taj što je to postavljao. Milan je čovjek na svojem mjestu, treba ga tražiti takvoga, ako hoćeš jedi, ako hoćeš pij, ljudina prava, nije to zaslužio i ne znam tko bi imao razloga takvo nešto napraviti. Danas je došlo vrijeme, ako ti se netko ne sviđa vadi se kalašnjikov i postavlja se eksploziv. Nije to dobro”, kazao je susjed.

Forenzičari su na mjesto eksplozije došli oko 9.45 pa je idućih sati cijelo naselje blokirano, a nakon toga slijedi istraga kojom bi trebale biti utvrđene sve okolnosti stravičnog događaja.