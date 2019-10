‘IZGLEDALI SU KAO SRETAN PAR’: Iz čista mira uzeo pušku, prišao supruzi dok je sjedila za računalom, ubio ju i odšetao u policiju

Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je 23. listopada u naselju Podrvanj na području Čavli, A.Š. uporabom vatrenog oružja, točnije, puške M48, počinio kazneno djelo ubojstva V.Š. s kojom je bio u braku pune 22 godine

Branitelj A.Š. (69) iz čista je mira ubio svoju suprugu V.Š. (47) dok je sjedila za računalom u njihovoj obiteljskoj kući na Grobniku, a motivi ovog zločina još uvijek nisu poznati. Kako piše Novi list, osumnjičeni se na sudu branio šutnjom te mu je određen istražni zatvor u trajanju od mjesec dana. Odluku o tome je vrlo mirno primio jer je znao što ga čeka. Naime, nakon što je ubio suprugu, 69-godišnjak se sam predao u policijsku postaju Specijalne policije. Naime, čovjek je bio sudionik Domovinskog rata i legalno je posjedovao pušku kojom je ubio suprugu.

Kriminalističko istraživanje pokazalo je da je 23. listopada u naselju Podrvanj na području Čavli, A.Š. uporabiom vatrenog oružja, točnije, puške M48, počinio kazneno djelo ubojstva V.Š. s kojom je bio u braku pune 22 godine. Čovjek je imao dozvolu za držanje oružja, no pretragom su mu pronađena i oduzeta dva ručno rađena pištolja i šest komada pripadajućeg streljiva. Za pušku je A.Š. imao dozvolu, no pištolje i streljivo je neovlašteno posjedovao, a riječ je o ručno izrađenom pištolju kao i o ručno izrađenoj kuburi.

Nitko iz obitelji nije slutio da bi se ova tragedija mogla dogoditi

Nakon kriminalističkog istraživanja je protiv osumnjičenog branitelja podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubojstva te dva kaznena djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Prema pisanju Novog lista, poznate činjenice kažu da je malo tko iz kruga obitelji i susjeda mogao naslutiti da će se ova tragedija dogoditi.

A.Š. je bio umirovljenik te je cijeli život proveo u brodogradilištu, dok je supruga V.Š. radila u domu za starije i nemoćne osobe. Susjedi i obitelj kažu da nikada nisu mislili da bi A.Š. učinio tako nešto jer su on i supruga uvijek izgledali kao sretan par, unatoč činjenici što je on bio puno stariji od nje. On je imao djecu iz prvog braka, a svi mještani koji su na ovu temu razgovarali s novinarima Novog lista kažu da su mislili da je među ovim supružnicima vladala idila.