Prilikom udisanja zraka zasićenog plinovima dolazi do akutne ozljede pluća. Zbog poremećaja u plinovima, osoba gubi svijest i onda se radi samo o nekoliko sekundi, maksimalno jednoj minuti.

Nakon jučerašnje tragedije u Čepinu, u kojoj su četvorica radnika osječkog Vodovoda i čepinskog Komunalca upala u kanalizacijski šaht, trojica su radnika poginuli. Radi se o Mariu Horvatu, Danijelu Franjiću i Luki Karinu. Pretpostavlja se da su se ugušili zbog otrovnih plinova u šahtu.

TRAGEDIJA U ČEPINU: Četvorica radnika upala u kanalizacijski šaht, dvojica poginula! Omamili su ih plinovi?

Pokušali ga izvući iz sedam metara dubokog šahta

Jedan je radnik najprije upao u sedam metara dubok kanalizacijski šaht, iz kojeg su ga kolege pokušali izvući, no pritom je još jedan od njih poginuo, dok je treći preminuo u bolnici. Unesrećene su vatrogasci pokušavali izvući. Zbog opasnosti od otrovnih plinova koristili su izolacijske aparate kako bi se spustili u prepumpnu stanicu, a spašavanje je trajalo gotovo dva sata, javlja Glas Slavonije.

‘Ovi događaji rezultat su instinkta za pružanje pomoći kolegi iz tvrtke Urednost. Takav instinkt postoji u svakom dobrom čovjeku i pritom ne razmišlja hoće li ugroziti svoj život, a naš djelatnik učinio je upravo to’, kaže direktor Vodovoda Osijek, Ivan Jukić i ističe da se ne radi o neprofesionalizmu, već o spletu okolnosti zbog kojih je došlo do tragedije.

‘Ustanovljeni su mogući prijelomi, ali i otrovanje zbog velikih količina sumporovodika, ali i još više metana, a zatražena je i ekipa za reanimaciju’, rekla je zamjenica ravnateljice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Osječko-baranjske županije, Ida Parčetić-Kostelac.

Zbog udisanja plinova dolazi do ozljede pluća i gubitka svijesti

Još je jedan unesrećeni radnik u bolnici, a nalazi se u teškom stanju.

‘Trenutno je stabilno, no ključna su sljedeća tri dana. Nalazi se na respiratoru, no komplikacije kod takvih zdravstvenih stanja znaju se razviti s odgodom’, rekao je za Glas Slavonije dr. Željko Zubčić, ravnatelj KBC-a Osijek. Pročelnik OHBP-a Srđan Čalošević je pojasnio da prilikom udisanja zraka zasićenog plinovima dolazi do akutne ozljede pluća. Zbog poremećaja u plinovima, osoba gubi svijest i onda se radi samo o nekoliko sekundi, maksimalno jednoj minuti. U bolnicu je zaprimljen još jedan radnik, no on je pregledan i utvrđeno je da je u dobrom zdravstvenom stanju. U bolnicu je stigao jer je bio u stanju šoka, iako nije izravno sudjelovao u nesreći.

Pozvao hitnu i policiju, u šoku je ponavljao da su četvorica u šahtu

Mještani su ispričali kako su djelatnici Vodovoda Osijek pozvani na intervenciju zbog začepljenja kanalizacijskog cjevovoda, zbog kojeg su se otpadne vode vraćale u kuće. Dio su uspjeli očistiti, a dio se vraćao u blizini prepumpne stanice pa su pozvani i djelatnici Urednosti iz Čepina. Jedan je djelatnik s maskom ušao u otvor, no brzo je izgubio svijest zbog plinova. Tada su ga drugi radnici pokušali izvući, no i oni su izgubili svijest. Policiju i hitnu je pozvao jedan radnik koji nije upao u šaht.

‘Uspio je nazvati policiju, hitnu i vatrogasce i pao na travu pokraj prepumpne stanice. Samo je ponavljao kako su četvorica u šahtu’, rekao je jedan od svjedoka ove nesreće.