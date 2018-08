DETALJI TRAGEDIJE U PODRAVINI, DIJETE STRADALO TIJEKOM IGRE: ‘Odjednom se čula vriska, majka je curicu držala u rukama…’

Dijete je tijekom igre u prostoriji obiteljske kuće pomaknulo poklopac kante, izgubilo ravnotežu, palo u kantu glavom u vodu i utopilo se

Prva susjeda obitelji koja je jučer ujutro ostala bez jednogodišnjeg djeteta u nevjerojatnoj tragediji rekla je kako nikada neće zaboraviti što je vidjela.

“Djeca su se igrala u dvorištu i odjednom se začula neka vriska, mislila sam da ih je pas napao. Došla sam tamo i imala što vidjeti, majka je malenu curicu držala u rukama”, ispričala je Jela Bačani iz Kuzminca kod Koprivince za Podravski te dodala kako će je taj prizor progoniti dok je živa.

Kobna igra

Dvoje djece igralo se u kući i u jednom je trenutku djevojčica upala u kantu vode zapremnine 15 litara. U tom trenutku roditelja nije bilo uz djecu.

Majka je s djetetom u naručju otrčala do susjeda koji su smjesta pozvali hitnu pomoć i pokušali reanimaciju, no djetetu nije bilo spasa. Liječnici su stigli brzo, no mogli su samo ustanoviti smrt utapanjem. Roditelji su u teškom šoku.

“Dijete je tijekom igre u prostoriji obiteljske kuće pomaknulo poklopac kante, izgubilo ravnotežu, palo u kantu glavom u vodu i utopilo se”, priopćila je policija jutros. Dodaju kako je to bio nesretan sliučaj te kako u njemu nema elemenata kaznenog djeca.

Mještani u šoku

Mještani Kuzminca za obitelj kažu samo najbolje stvari. “To su vam jako dobri i vrijedni ljudi. Otac je bio na poslu, a mlada majka koja ima 19 godina u kući. Evo, neki dan su imali rođendan malene curice… Strašno je sve to, nemamo riječi”, kazao je jedan mještanin.