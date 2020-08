DETALJI SUKOBA PRED LIDLOM: Stariji muškarac maltretirao mladića i njegovu sestru s Downovim sindromom; Poslije im prijetio smrću?

Ozlijeđeni muškarac je navodno verbalno prijetio sestri mlađeg muškarca koja ima Downov sindrom, što je kasnije bio uzrok fizičkog sukoba

Proteklog tjedna se ispred Lidla u Dubrovniku dogodio sukob tijekom kojeg je mlađa muška osoba nanijela teže ozljede muškarcu starije životne dobi. Prema novim neslužbenim informacijama Dubrovačkog dnevnika, ozlijeđeni muškarac je navodno verbalno prijetio sestri mlađeg muškarca koja ima Downov sindrom, što je kasnije bio uzrok fizičkog sukoba.

Neslužbene informacije kažu da je mlađi muškarac krenuo sa sestrom, koja je taj dan slavila rođendan, u Lidl kako bi kupili slatkiše za rođendansku proslavu. Bratu i sestri prišao je stariji muškarac te navodno veoma neugodnim i bahatim tonom počeo ispitivati gdje su im maske, piše Dubrovački dnevnik. Važno je istaknuti kako osobe s posebnim potrebama nemaju obvezu nošenja maski u zatvorenom prostoru. Prema neslužbenoj verziji događaja, mladić je rekao kako su slučajno zaboravili maskice, na što je stariji muškarac počeo vikadi kako ga “zaboli neka stvar za to” i nastavio vrijeđati i prijetiti. Poslije vrijeđanja im je pozvao poslovođu.

Stariji muškarac fizički nasrnuo na mlađeg pa mu je ovaj razbio nos

Dubrovački dnevnik neslužbeno doznaje da je supruga starijeg muškarca prišla sestri i bratu i rekla kako njezin suprug nije znao da je djevojka bolesna. Navodno je njezin suprug na to reagirao s “boli me k***c tko je bolestan”. To je razljutilo mlađeg muškarca. Na koncu je poslovođa zamolio mlađeg muškarca da napusti dućan i da uzme masku, ali navodno tek nakon inzistiranja starijeg muškarca i njegove galame.

Mlađi je sa sestrom otišao do automobila i uzeo maske pa se vratio u dućan i nastavio kupovinu. Nakon kupnje je navodno stariji muškarac mladiću govorio “da se vide vani”. Mladić je bio revoltiran njegovom prijetnjom, ostavio sestru u trgovini i otišao van za starijim muškarcem gdje se nastavio sukob.

Prema neslužbenim informacijama, stariji muškarac je u dva navrata fizički nasrnuo na mlađega, na što ga je ovaj udario šakom i ozlijedio mu nos. Nakon što se mlađi muškarac ukrcao u svoje vozilo i krenuo dalje, navodno je stariji muškarac “čupao” vrata auta i vikao kako će ih oboje ubiti, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.