DETALJI STRAVIČNOG UBOJSTVA U RIJECI: ‘Ubio ju je prvi susjed, to je strašno… Ovo nije prvi nasilni ispad’

Iza jučerašnjeg stravičnog ubojstva u Rijeci navodno stoje loši međususjedski odnosi i dugogodišnji spor oko prilaznog puta. Podsjetimo, u poslijepodnevnim satima je na Zametu pronađena mrtva 55-godišnjakinja, a na tijelu su bili vidljive ozljede nanesene nožem.

Kako doznaje Novi list, hladnim oružjen ubijena je M. G. (55), dok je ubrzo nakon ubojstva kao osumnjičenik priveden njuezin prvi susjed Dž. M. (72).

Žena je navodno smrtno ranjena nožem pred svojom kućom, na prilaznom putu koji od ulaznog praga njezine kuće vodi do kuće njezinih prvih susjeda.

“Kći me dovezla kući nakon pregleda u bolnici, baš sam počela objedovati kada sam čula taj jauk, pisak. Izašla sam na balkon, vrlo brzo su stigli policija i Hitna pomoć. Tek malo kasnije sam saznala što se zapravo dogodilo. To je strašno! Ne mogu vjerovati da je više nema, išla je u školu s mojom kćeri. Ubio ju je prvi susjed. Između dvije obitelji postoji dugogodišnji spor oko prilaznog puta. Prolaz je zajednički, no osumnjičeni ga svojata”, rekli su šokirani susjedi Novom listu.

Ovo nije prvi nasilni ispad u ovom slučaju jer je lani supruga osumnjičenog za ubojstvo završila u zatvoru nakon što je prijetila i krampom napala majku žrtve.

Otkrivaju i da je obitelj osumnjičenog u nekoliko navrata dosad prijetila susjedima, a vodi se i nekoliko sporova.