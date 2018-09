DETALJI STRAVIČNE NESREĆE U GAJNICAMA: Napušen vozio 150 km/h, tipkao na mobitel i nakon frontalnog sudara ‘pobjegao kao zec’

E. H. je u ponedjeljak vozio napušen, u suprotnom smjeru i pritom ozlijedio dvoje ljudi te razbio četiri automobila

Vozač Opel Astre BiH tablica E.H. (25), koji je u ponedjeljak u Zagrebu uzrokovao čak dvije prometne nesreće, u suprotnom se smjeru od Vrapča prema Črnomercu vozio čak tri kilometra. Nakon što je zbog njega stradalo dvoje ljudi, E.H. nije stao već, štoviše, dao se u bijeg. Uhvaćen je kilometar dalje.

SKRIVIO STRAVIČNU NESREĆU U ZAGREBU VOZEĆI U SUPROTNOM SMJERU: Nakon frontalnog sudara počeo je bježati

Svjedoci njegove jurnjave kažu kako je takvo što mogao uzrokovati samo čovjek pod opijatima što je kasniije, kako piše Jutarnji list, i priznao potvrđujući da je pušio marihuanu.

Zabio se u Seat pa se okrenuo i nastavio dalje

Ljudi koji su svjedočili nesrećama kažu da se Opel Astra kretala Ilicom u smjeru centra te da je E.H. tijekom vožnje tipkao na mobitel. Kad je došao blizu Ravnateljstva policije, udario je u zaustavljeni crveni Seat te ga odbacio na drugo vozilo. Potom se polukružno okrenuo i udario u Daciju, pa nastavio vožnju smjerom iz kojeg je došao – prema Vrapču.

Navodno je vozio cik-cak, te svako malo bio na traci za suprotni smjer. Uključivši se na Aleju Bolonje prošao je kroz crveno te je dalje vozio u suprotnom smjeru sve dok se kod ulice Medpotoki kod semafora nije frontalno sudario sa Seatom koji je propisno skretao ulijevo uključujući se na Aleju Bologne. Od siline udarca Seat je odbačen na travnatu površinu te se pritom prednjim dijelom zabio u lijevi prednji dio VW Pola gdje je sjedio vozač Ubera, a koji je u tom trenutku prevozio majku s djetetom. Opel Astra je, pak, planula.

Pogledaj fotogaleriju

Dojurio sa 150 km/h?

Govoreći za Jutarnji vozač Ubera, koji se našao usred udara, je procijenio kako je E.H. do njega dojurio brzinom od 150 km/h. “I onda imam što vidjeti. Ja zarobljen u autu jer me pogodilo neko crijevo u glavu, a dečko iz Astre izlazi van i doslovno trči kao zec prema Podsusedu. Vozač iz Seata nije mogao izići van nego tek uz pomoć djelatnika Hitne. Bio je to jeziv prizor. Nastala je panika. Osjetiš nemoć u jednom trenutku”, ispričao je Uberovac koji je lakše ozlijeđen. Od udarca ima vrtoglavice pa je u bolnici stavljen na promatranje, no liječnici su uvjereni da će biti dobro.

U nesreći je ozlijeđena još jedna osoba i to teško te se nalazi u KBC-u Sestre milosrdnice. “Pacijent ima krvarenje u mozgu što je zasad neoperabilno. No, hitno je operiran zbog krvarenja u trbušnoj šupljini gdje su mu stradale krvne žile oko crijeva. Operacije je uspjela, a pacijent je inače na respiratoru i pokušavamo ga stabilizirati”, kažu liječnici.

U KB Sveti duh odvezen i E.H. koji ima istegnuće mišića vrata, natučenje trbuha i ramena te razderne rane šake i potkoljenice.

Inače, bit će poslije i priveden u policijsku postaju na obradu. Kazneno će odgovarati za izazivanje prometne nesreće s teškim ozljedama te zbog bijega s mjesta nesreće, a u prilog mu neće ići ni niz pritom učinjenih prometnih prekršaja.