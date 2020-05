DETALJI STRAŠNE OBITELJSKE TRAGEDIJE KOD DUGE RESE: Sin zaklao vlastitog oca na dvorištu; ‘Čuli smo vrisak žene i zapomaganje’

Marijanovi poznanici i prijatelji opisali su ga kao dobrog i povučenog, no nisu znali da je imao obiteljskih problema. O tome se, kažu, nije njima povjeravao

Mještane Mrežničke Varoši u Dugoj Resi danas je potresla strašna obiteljska tragedija. Naime, oko 10:30 sati ujutro 40-godišnji Marijan P. nožem je usmrtio vlastitog oca Antona (61). 24sata neslužbeno doznaje kako su otac i sin posljednjih godina bili u lošim odnosima te su se često svađali.

SIN NOŽEM UBIO OCA U DVORIŠTU KUĆE U DUGOJ RESI: Krvavom obračunu prethodila je svađa, policija istražuje što se točno dogodilo

Do sukoba je došlo u dvorištu između njihove stare i nove kuće u kojoj inače imaju apartmane koje iznajmljuju. Zasad nije poznato oko čega su se sukobili.

Sin uhićen, nije pružao otpor

61-godišnjak je preminuo na mjestu, dok je sin uhićen odmah na mjestu događaja. “Strašno me je to potreslo. Odmah nakon događaja čula sam da je Marijan nožem zaklao oca u dvorištu, prerezao mu je vrat. Jako me to pogodilo, nisam mogla k sebi doći. Ovo je inače mirno naselje, ovdje nema nasilja i ubojstava, pa me ovo baš jako pogodilo. Ne znam što se među njima događalo”, rekla je potresena susjeda za 24sata. Kazala je kako je Marijan dulje vrijeme bio nezaposlen.

“Od oca je navodno tražio novac i odlazio u kafić što je, kako se priča po mjestu, bio predmet njihovih dugogodišnjih svađa. Čuli smo da je nedavno dobio posao. Navodno je radio jedan dan, dobio dnevnicu i idućeg se dana više nije pojavio na poslu”, kazala je susjeda.

Članovi obitelji nisu htjeli komentirati događaj. Marijanovi poznanici i prijatelji opisali su ga kao dobrog i povučenog, no nisu znali da je imao obiteljskih problema. O tome se, kažu, nije njima povjeravao.

‘Svi su dobri ljudi i susjedi’

“Ne znam što se dogodilo, zašto su se i jesu li se svadili, a kamoli zašto bi ubio oca. Išli smo zajedno u osnovnu školu, družili se, pa i prije nekoliko dana nas nekoliko našlo se i družili smo se kod mene. Strašno, žao mi je svih, svi su dobri ljudi i susjedi”, rekao je poznanik uhićenog za Večernji.

“Čuli smo vrisak ženske osobe, plač i zapomaganje. Žena je zvala u pomoć, molila je susjede da zovu hitnu pomoć. I hitna pomoć i policija ubrzo su došli. Koliko smo shvatili, ocu nije bilo pomoći. Tad još nismo znali što se dogodilo, nismo čuli nikakvu svađu, ali kada smo vidjeli da policija posebnom trakom ograđuje kuću, bilo je jasno da se dogodila tragedija”, dodala je susjeda.

Očevid je u tijeku.

“U ovom trenutku mogu samo reći da se provodi očevid. Motive ovoga događaja utvrđivat ćemo tijekom istrage. U daljnjem tijeku istrage bit će potrebno provesti dokazne radnje obdukcije, fiziološko kemijskog vještačenja s ciljem utvrđivanja djela i počinitelja. Prema za sada dostupnim saznanjima, nemamo očevidaca ovoga događaja, osim počinitelja. Počinitelj je uhićen odmah po zaticanju na mjestu događaja i nije pružao otpor”, kazao je zamjenik županijske državne odvjetnice u Karlovcu Dubravko Skolan.

Nije bilo prijava za nasilje obitelji

Zasad se ne zna je li sin bio pod utjecajem alkohola. “Naloženo je vađenje njegove krvi i ona će biti vještačena u Centru za kriminalistička vještačenja da se vidi stanje njegove ubrojivosti u trenutku događaja. Na mjestu događaja pronađen je i nož, koji je predmet vještačenja s ciljem utvrđivanja materijalnih tragova, da se utvrde DNK tragovi koji bi mogli povezati predmet s počiniteljem, odnosno tragove sa žrtve. U ovom trenutku je poznato da nije bilo kaznenog prijavljivanja niti žrtve niti počinitelja za nasilje u obitelji ili djela koja upućuju na nasilje, a još treba utvrditi jesu li bili prekršajno evidentirani”, rekao je Skolan.