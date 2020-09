NOVI DETALJI STRAŠNE NESREĆE NA A3: Sudar tri šlepera s autima izazvao eksplozije i požar: ‘To je pucalo, letjeli su plastika i aluminij’

U gašenju požara sudjelovao je 21 vatrogasac

Vijest o groznoj nesreći punoj dima i vatre na A3 kod odmorišta Ježevo u smjeru istoka brzo je odjeknula u javnosti. U toj nesreći su oko 16 sati poginule dvije osobe, a do nje je došlo kada su se iz zasad neutvrđenih razloga i na neutvrđen način sudarila dva teretna i dva osobna vozila. Poslije toga je izbio požar.

Na terenu je bila hitna pomoć i velik broj vatrogasaca, a kako javlja RTL, još uvijek nije potvrđena informacija da je jedan od kamiona vozio zapaljivi teret. RTL-ova novinarka koja se javila s mjesta događaja opisala je da se osjeti miris gustog dima. Premda je policija javila da su u ovoj nesreći sudjelovala dva kamiona i dva automobila, zapovjednik JVP-a Ivanić Grad, Dario Kezerić, za Dnevnik.hr kaže da je došlo do sudara tri šlepera i dva autobila te je potvrdio da su se čule detonacije na mjestu nesreće.

“U jednom kamionu su bačve sa zasad nepoznatim tvarima, to su vjerojatno te detonacije. Bilo je pet detonacija. U drugom kamionu su bale papira, a treći je šleper s nekakvim armaturama”, kazao je Kezerić za Dnevnik.hr.

Zbog ove nesreće stvorila se kilometarska kolona što je izazvalo ljutnju kod nekih putnika s kojim se je razgovarala ekipa RTL-a.

“To je bilo užasno. To je pucalo. Letjeli su plastika i aluminij. To je bilo katastrofa”, opisao je svjedok koji u koloni čeka od 16 sati.

“Mi smo došli do naplatnih kućica i to je bio dim. Dok smo došli do dolje, nikoga nije bilo. Vatrogasci su kasnili oko sat i pol vremena”, opisao je jedan svjedok koji je frustriran jer je s njim u automobilu dvoje djece i nije mogao nikuda. “Vratili su me tu i rekli da će otvoriti ogradu. Vratili su me u 17:30, a još ne nisam pomaknuo. Lud sam”, dodaje.

“Prošao sam Zagreb. Trebao sam uzeti karticu da idem za Slavoniji, a onda sam vidio da se dimi kao ludo. Sad su prošli vatrogasci, hitna i policija. Ne može se proći. Stoje već 20 minuta. Nitko nam ništa ne govori”, rekao je jedan čitatelj portala Dnevnik.hr.

Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ) javila je da su u nesreći sudjelovala tri teretna i dva osobna vozila te da je nakon sudara došlo do požara teretnih vozila i da su dvije osobe poginule.

Priopćili su da je u gašenju požara sudjelovao 21 vatrogasac i devet vatrogasnih vozila iz JVP Ivanić Grad i DVD-ova Dugo Selo i Andrilovec.

Zbog sigurnosti ostalih sudionika u prometu, promet je zatvoren od izlaza Rugvica u smjeru istoka i od izlaza Ivanić Grad u smjeru zapada, promet se odvija obilazno na lokalne ceste. Sva vozila zatečena između mjesta događaja se postupno propuštaju. Požar je lokaliziran, međutim, i dalje se gasi postepeno.

U suradnji s nadležnim službama žurno se priprema sjeverni kolnik A3, između čvora Rugvica i Ivanić Grad za dvosmjerni promet jednim kolničkim trakom.