DETALJI PLJAČKE U DUBROVAČKOJ ZRAČNOJ LUCI: ‘Izvukao je pištolj i počeo vikati: Pusti to! Pusti taj kofer!’

Jutros oko 7.40 sati u Zračnoj luci Dubrovnik opljačkani su zaštitari koji su prevozili utržak iz duty free shopova. Njih su presrela dvojica pljačkaša na ukradenom motociklu, otela im oko 700 tisuća kuna te pobjegla.

Inače rutinski prijevoz novca od terminala Zračne luke Dubrovnik do zgrade uprave pretvorio se jutros u filmsku pljačku. Prema prvim informacijama, zaštitari su nedugo nakon 7 sati došli do duty free shopa u novosagrađenom Terminalu C koji se prostire na 1000 četvornih metara te i tijekom posezone ima velik promet, pišu 24 sata.

PLJAČKA U ZRAČNOJ LUCI DUBROVNIK: Dvojac na motoru presreo zaštitare i ukrao im lovu, duge cijevi na aerodromu

Pljačkaši pobjegli tiricklom ukradenim prije tjedan dana

Zaštitari su, vjerojatno po uobičajenom protokolu, morali prebaciti utržak duty free shopa od vikenda na sigurno. 24 sata neslužbeno doznaju d aje novac trebao biti spremljen u trezoru u zgradi uprave. Put od Terminala C do zgrade uprave Zračne luke, dug petstotinjak metara, zaštitari su prešli u službenom automobilu. No na parkiralištu su ih zaskočili naoružani pljačkaši. Jedan zaštitar nosio je kovčeg u kojem je bilooko 700.000 kuna u raznim valutama kao i izlisti kreditnih kartica. Drugi je pazio na njegovu sigurnost, no nije mogao puno kad su se razbojnici okomili na kolegu. Nije se želio predati, pa su se pljačkaš i zaštitar počeli tući i hrvati po asfaltu na zaprepaštenje okolnih radnika koji su se našli u blizini, pišu 24 sata.

Razbojnik se, međutim, uspio othrvati, posegnuti za pištoljem i uperiti ga u zaštitara.

“Pusti to! Pusti kofer”, rekao je pljačkaš, a zaštitar mu je, u strahu za život, predao torbu s novcem.

Pljačkaši su potom pobjegli ukradenim motociklom Yamaha Tricity 125 na tri kotača. Doznaje se da se radi o triciklu ukradenom prije tjedan dana s parkirališta kod dubrovačkog restorana Mezzanave, a koje je služilo za dostavu. Snimke videonadzora pokazuju da je tricikl ukrao mladić u majici dugih rukava s kapuljačom te kapom preko glave.

Istraga će biti usmjerena i na moguću ‘krticu’

Inače, očevici kažu da su pljačkaši cijelo vrijeme imali kacige na glavi, a nije ih omelo ni to što se tek pedesetak metara od mjesta pljačke nalaze prostorije aerodromske policije. No da su se očito dugo pripremali, govori i to što su se maksimalno udaljili od putničkog terminala i potencijalnih drugih svjedoka, pišu 24 sata. Pljačkašima je posao olakšala i činjenica da je taj dio zračne luke još uvijek gradilište i na prilazima se nalazi mnogo kamiona i kombija pa ondje vlada popriličan nered.

“Nitko od djelatnika Zračne luke Dubrovnik nije ozlijeđen. S obzirom na to da PU dubrovačko-neretvanska provodi istragu, daljnje obavijesti nismo u mogućnosti iznositi, pa Vas molimo za razumijevanje u interesu istrage”, stoji u priopćenju Uprave Zračne luke.

Zbog ove pljačke cijela je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska na nogama, a pomažu im i djelatici PU splitsko-dalmatinske. Na dubrovačkim ulicama su interventne ekipe naoružane puškama, a posebno se nadziru obližnji granični prijelazi s Bosnom i Hercegovinom te Crnom Gorom. Policija pretpostavlja da će se pljačkaši brzo riješiti ukradenog motocikla te da su u bijegu koristili još neko ukradeno vozilo.

Iskusni kriminalist Željko Cvrtila za 24 sata je kazao kako će pozornost u istrazi vjerojatno biti posvećena propustima osiguranja, ali i mogućoj “krtici” u sustavu.

“Nije isključeno da su slučajno pogodili veći iznos, ali i da im je to prenio netko od sadašnjih ili bivših zaposlenika”, kaže Cvrtila.

