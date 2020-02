DETALJI OPTUŽNICE PROTIV DAMIRA ŠKARE: Na haljini žene koja ga je optužila za silovanje pronađen njegov DNK

Državno odvjetništvo nije povjerovalo u iskaz Damira Škare te je podignulo optužnicu protiv njega vodeći se iskazima nekolicine svjedoka, ali i činjenicom da je na haljini i donjem rublju žene koja ga je tužila za silovanje pronađen njegov DNK trag

Županijsko državno odvjetništvo u Velikoj Gorici nedavno je podignulo optužnicu protiv Damira Škare zbog silovanja djelatnice Autokluba Siget gdje je Škaro bio predsjednik do ljetos kada je suočen s tužbom. To se, prema njezinim tvrdnjama, dogodilo 10. kolovoza prošle godine u prostorijama AK Siget gdje joj je Škaro gurao prste u spolovilo.

“Desnom me rukom primio oko struka, dok mi je svoju lijevu ruku gurnuo u grudnjak. Uspjela sam se na trenutak iščupati, odgurnula sam ga od sebe i rekla mu da stane. Međutim, ponovno me je uhvatio i jednu mi ruku savio na leđa, a drugu je gurnuo ispod moje haljine te mi govorio da sam frigidna. Molila sam ga da prestane, a on mi je odgovorio kako će on raditi što on hoće, i da ako ne prestanem da će me baciti na krevet koji se nalazi u sobi i da će me silovati… Držao me tako čvrsto za ruke da sam imala osjećaj da će mi se ruke raspasti”, opisala je istražiteljima napastvovana žena.

DAMIR ŠKARO IZAŠAO IZ REMETINCA: ‘Svi svjedoci su ispitani i nema više opasnosti od njegova utjecaja na njih’

Državno odvjetništvo nije mu povjerovalo

Škaro je, pak, iznoseći obranu tijekom istrage, porekao djelo, piše Jutarnji list.

“Pomagao sam joj jer je samohrana majka, a toga dana je od mene tražila veću plaću. Rekao sam joj da joj ne mogu dati stimulaciju kao najboljoj djelatnici, zbog čega je bila revoltirana”, kazao je Škaro nakon uhićenja.

Međutim, Državno odvjetništvo nije povjerovalo u njegov iskaz nakon provedenog istraživanja i to zbog iskaza nekolicine svjedoka, ali i materijalnim tragovima. Jutarnji list piše kako je, naime, vještačenjem haljine i donjega rublja žene na istima pronađen Škarin DNK trag. Osim toga, tužiteljstvo je uzelo u obzir i iskaz liječnice kojoj je seksualno napastvovana žena došla na pregled kako bi otvorila bolovanje.

“Rekla je da je u subotu, 10. kolovoza, silovana na radnom mjestu. Nije rekla gdje, no rekla je da ju je silovao šef. Rekla joj je da joj je šef gurnuo prste u spolovilo te kako je uplašena za sebe i svoju djecu”, kazala je liječnica u svome iskazu.

KAKO SE ŠKARO BRANIO PRED ISTRAŽITELJIMA: ‘Ja sam žrtva namještaljke. Nisam je silovao niti prijetio. Ona radi kod nas tek dva mjeseca’

‘Djelatnice su pazile da se ne odijevaju preizazovno’

“Cijelo vrijeme je plakala i bila je uznemirena. Rekla mi je da nema nikakvih ozljeda po tijelu, na što sam joj odgovorila da je treba pregledati ginekolog. Pitala sam ju je li to prijavila policiji, na što mi je ona odgovorila da nije. Rekla mi je da se srami i kako još razmišlja o tome hoće li sve prijaviti. Rekla sam joj da po službenoj dužnosti mora prijaviti silovanje i pitala je slaže li se s time. Rekla mi je kako će se o tome konzultirati i nekoga je zvala sa svog mobitela. Nakon toga mi je rekla da mogu nazvati policiju, koja je ubrzo došla”, ispričala je liječnica.

Jedna od dviju bivših djelatnica AK Siget, koja je ispitana tijekom istrage, kazala je kako ju je Škaro znao dirati po stražnjici i ljubiti po vratu.

“Nisam ga prijavila jer sam ga se bojala. Primijetila sam da ga se i drugi djelatnici boje, jer ih je znao rasplakati. Vikao je na njih kad nije bio zadovoljan njihovim poslom. Zbog njega su djelatnice posebno pazile na to da se ne odijevaju preizazovno”, ispričala je.

IZLAZE NOVE MRAČNE TAJNE: Tajnica kolegi se povjerila o užasu. Njegova reakcija bila je u najmanju ruku gadljiva