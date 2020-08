DETALJI NEVIĐENIH ZLOČINA U PLAŠKOM: Zašto su supružnici ljudima u pića ubacivali antipsihotik i trovali ih?

Zašto su izvanbračni supružnici ljudima u alkoholna pića ubacivali antipsihotik ostao je misterij

Karlovačka policija uspjela je razriješiti godinu dana star zločin za koji se ispostavilo da se dogodio na potpuno nevjerojatan način, piše RTL.

Izvanbračni supružnici antipsihoticima koje su tajno ubacili u alkohol otrovali su dvije osobe u jednom kafiću. Planirali su još jednu, ali taj je muškarac preživio zahvaljujući brzoj intervenciji liječnika. Nakon toga je policija naredila ekshumaciju i obdukciju osoba koje su preminule pod čudnim okolnostima. I tu se sve počelo raspetljavati. Cijelo mjesto Plaški već mjesecima bruji o misterioznim smrtima mještana.

“Znam za slučaj, to zna cijeli Plaški za taj slučaj, cijeli Plaški zna tko je i što je i nitko ništa”, izjavio je Safet iz Plaškog. “Oni su samo da ih pokradu, oni su bili sirotinja”, rekao je Veljko.

Zašto su izvanbračni supružnici ljudima u alkoholna pića ubacivali antipsihotik ostao je misterij. Dva muškarca koja su otrovali i jedan kojeg su pokušali, bili su visokoalkoholizirani, skloni neurednom životu. 60-godišnjak je na kraju uhićen tek jučer, dok je njegova partnerica zbog drugih kaznenih djela već bila u zatvoru.

“Osumnjičeni muškarac je taj koji je bio korisnik tih lijekova i koji je bio upoznat s djelovanjem lijeka i sa mogućnošću da bi alkohol i lijek mogao izazvati smrtnu posljedicu”, kazao je načelnik PU karlovačke Darko Bratić.

Nema motiva

Ono što cijelom slučaju daje dodatnu dozu zbunjenosti jest to što jasnog motiva nema. To bi, smatra policija, trebalo utvrditi psihijatrijsko vještačenje.

“Počinitelji sa oštećenima nisu u nikakvoj vezi, izuzev što i jedni i drugi su vrlo često konzumirali alkohol, to je njihova jedina veza. I u pravilu su se poznavali se. Ali motiv nije bio nikakav njihov prethodni odnos koji bi bio tako svađa, neki drugi tip odnosa gdje bi to možda motiviralo počinitelje da naprave to što su napravili”, rekao je Bratić.

Klozapin, koji su ljudima ubacivali u piće, lijek je koji pripada skupini antipsihotika. Namijenjen je liječenju shizofrenije i to kod pacijenta kod kojih drugi lijekovi nisu bili učinkoviti. Izdaje se isključivo na recept, poručuju iz Halmeda.

“Tijekom liječenja ovim lijekom ne smije se primjenjivati alkohol, to jasno stoji napisano i uputi o lijeku koju pacijent treba pročitati prije primjene samog lijeka kako bi bio siguran da je takva primjerna sigurna i pravilna”, poručila je Ivana Šintić iz Halmeda.

U raspetljavanju cijelog slučaja policiji je pomogao jedini preživjeli, jer sve do tada, dvije ranije smrti vodile su se kao nerazjašnjene.

“Prvi oštećeni nije kad je konstatirana smrt nije pronađen nikakvi tragovi ničeg i on je sahranjen i nakon toga je rađena ekshumacija i utvrđeno je da postoje ostatci djelatne tvari klozapin nakon ekshumacije”, kazao je Bratić. Da bi se zaokružila cijela priča, policija je obavila na desetke razgovora, s nekima i više puta. Napravljena su i razna vještačenja, čak i boca i čaša koje su se koristile u spornom kafiću. Na sreću, jedan je imao i videonadzor. Na kraju je kod osumnjičenih pronađen i sporni lijek.