DETALJI NESREĆE U KOJOJ JE MALIŠAN PAO S ČETVRTOG KATA ZGRADE U OSIJEKU: Otac opisao što se dogodilo, spasila ga jedna stvar

Četverogodišnjak koji je pao s balkona na četvrtom katu stambene zgrade u Osijeku srećom neće imati nikakve trajne posljedice te se oporavlja, iako je u padu slomio ruku, ključnu kost, nogu i ozlijedio kralježnicu.

DIJETE (4) PALO S ČETVRTOG KATA ZGRADE U OSIJEKU: Na cesti ga spazili prolaznici, mališan je bio sam u stanu?

“Sinčić ima gnojnu anginu i spavao je. Odlučili smo ga ostaviti da spava jer je bolestan, dok ja suprugu odvezem na posao. Odvezao sam ju i naišao u pekrnicu. Nije me bilo svega 10-ak minuta. Kada sam se vratio u stan sve je bilo tiho i mislio sam da i dalje spava. Otišao sam ga pogledati u sobu no nije ga bilo. Zvao sam ga i pretražio cijeli stan. Onda sam odjurio natrag u sobu gdje je spavao i izašao na balkon. Čuo sam ga kako me doziva od dolje. Pogledao sam preko ruba balkona i vidio kako leži na tlu i zove me. Nije ni plakao. Došlo mi je da ja skočim za njim preko balkona da prije dođem do njega, ali me spriječilo nešto u njegovom glasu, pa sam otrčao dolje”, rekao je otac mališana za Glas Slavonije.

Spasile ga antene

Ubrzo je stigla i Hitna pomoć, a inspektori su rekli kako su malenoga spasile antene ispod, koje su mu ublažile pad.

Par ima četvero djece i u šoku su što se ovo dogodilo, otac napominje kako će ga sada držati pod staklenim zvonom jer da je slučajno balkon bio s druge strane gdje je sami beton, tko zna kakav bi ishod pada bio.

Protiv roditelja slijedi kaznena prijava.