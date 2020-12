Prometne nesreće s tragičnim ishodom česte su na samom potezu Jadranske magistrale od Trogira prema Marini, čak i dalje prema Sevidu

U Marini kod Trogira, u mjestu Poljica, dogodila se strašna prometna nesreća s tragičnim ishodom u kojoj je sa subote na nedjelju poginuo 33-godišnjak. Mladić je automobilom upao u more i nije mu bilo spasa.

Oko 2:30, mladić se u svom vozilu kretao iz smjera Splita prema Šibeniku te se u mjestu Poljica, u oštrom lijevom zavoju u uvali Blatuša, vozilo zanijelo. Okolnosti zašto je do toga došlo još uvijek nisu utvrđene. Poslije očevida ostali su tragovi označeni kredom koji vode iz desne trake preko suprotne do malog brežuljka uz more, a tamo su i ostali tragovi udara, piše 24sata.

Automobil nesretnog vozača je nakon brežuljka zapeo i o česminu, međutim, toga nije zaustavilo – pao je dolje na škrape, a potom u plićak. Nesretni događaj zbio se vrlo blizu vikendice s morske strane Jadranske magistrale. Jutros u vikendici nisu pronašli nikoga.

TRAGEDIJA KOD TROGIRA: Muškarac (33) u 2:30 ujutro autom sletio u more i poginuo

Na tom dijelu magistrale česte prometne nesreće s tragičnim ishodom

Prometne nesreće s tragičnim ishodom česte su na samom potezu Jadranske magistrale od Trogira prema Marini, čak i dalje prema Sevidu, piše 24sata.

Ovog ljeta su, nekoliko kilometara dalje, kod Svinca, također u Općini Marina, stradali vozač i suputnik na motoru. Jedan od njih morao je ići na amputaciju noge. Mercedes je u svibnju prošle godine probio zaštitnu ogradu uz cestu baš u Marini te završio u dvorištu obiteljske kuće.

Tijekom te nesreće smrtno je stradala 25-godišnja suvozačica A. Z. iz Hrvaca.