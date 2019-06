DETALJI NAPADA NA HVARU: Prije dva tjedna ga priveli zbog silovanja pa ga pustili; jučer je opet pronašao svoju žrtvu i izbo je

Muškarac koji je jučer kod Jelse zadao pet uboda nožem 62-godišnjoj Litvanki, a zatim počinio samoubojstvo, prije dva tjedna bio je priveden zbog njezine prijave da ju je silovao. Tada mu je najprije izrečena mjera istražnog zatvora, a potom zamijenjena mjerom zabrane približavanja pa je pušten na slobodu

Sinoć se kod Jelse na Hvaru dogodio pokušaj ubojstva, a zatim i samoubojstvo. Naime, 66-godišnji Jelšanin M.Đ., koji je ondje navodno doselio iz BiH, nožem je napao i pet puta ubo 62-godišnju ženu, porijeklom iz Litve. Dok je Hitna pomoć helikopterom prebacivala ranjenu ženu u Klinički bolnički centar u Splitu, u polju pored Jelse pronađeno je mrtvo tijelo M.Đ.-a koji je očito počinio samoubojstvo.,

Slobodna Dalmacija piše kako je prije dva tjedna za 66-godišnjaka zatražen istražni zatvor nakon što ga je 62-godišnjakinja prijavila da ju je silovao. Nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, a idućeg dana je, uz kaznenu prijavu zbog seksualnog nasilja, priveden pritvorskom nadzorniku.

STRAVA KOD JELSE: ŽENA IZBODENA, MUŠKARAC MRTAV; Prije par dan prijavila ga za silovanje. Danas ju je izbo u uvali, a onda se ubio

Izbodena žena je u životnoj opasnosti

Pred suca istrage je doveden 13. lipnja te mu je određen istražni zatvor, ali nije sproveden u zatvor na Bilicama jer mu je mjera istražnog zatvora zamijenjena mjerom opreza zabrane približavanja žrtvi i obvezom redovitog javljanja hvarskoj policiji.

Braneći se, on je tvrdio kako je 62-godišnjakinju napao jer mu je ostala dužna novac za građevinske radove. Jučer, 12 dana nakon što je pušten na slobodu, uzeo je nož i potražio žrtvu u uvali Prapatnoj kraj Jelse gdje je Litvanka stanovala te ju je slijedio do uvale Zenčišće. Ondje joj je zadao pet uboda nožem, a zatim otišao do obližnje poljske kućice gdje se objesio, piše Slobodna Dalmacija.

Isprva je izgledalo da žena nije u smrtnoj opasnosti, ali tijekom noći ipak se ispostavilo da se radi o teškim tjelesnim ozljedama opasnima po život.