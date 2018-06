DETALJI KRVOPROLIĆA KOD ZADRA: ‘Svađali su se, ali ovo nitko nije očekivao. Pa donedavno je tražio kako će kćeri kupiti automobil’

Muškarac je iz vatrenog oružja ubio svoju 29-godišnju kćer nakon čega je počinio samoubojstvo.

Prava drama s tragičnim završetkom odvijala se u nedjelju poslijepodne u Vrsima kod Zadra. Stanovnici tog malenog mjesta oko 16 sati čuli su pucnjeve nakon čega su pozvali policiju. Oni su u obiteljskoj kući u kojoj su se čuli pucnjevi pronašli beživotna tijela muškarca i žene. Na oba tijela vidljive su bile ozljede od vatrenog oružja, a policajci su u kući našli i samo oružje.

Odmah se počelo sumnjati da je riječ o ubojstvu i samoubojstvu, a vrlo brzo je sumnje potvrdila i policija. Istražitelji su otkrili da je 56-godišnji otac vatrenim oružjem ubio svoju 29-godišnju kćer. Nakon ubojstva muškarac je presudio sam sebi.

Šokirani susjedi

Susjedi su bili šokirani ovakvom tragedijom. U razgovoru za Večernji list otkrivaju kako je otac bio pomorac, a da su nedavno izgradili neke apartmane te da nisu imali financijskih problema.

“Teško je znati sto se dogodilo između njih, ali iako su se znali posvađati tko bi mogao pretpostaviti da je moglo doći do ovoga. I mi smo čuli da je otac ubio kćer. Neki pričaju da su u to vrijeme majka i druga kćer spavali i kući, a neki da nije bilo nikog i da je susjed našao tijela nakon što je ušao poslije pucnjave”, rekli su mještani.

‘Znali su se svađati’

29-godišnjakinja je navodno radila kao trgovkinja. “Svađali se jesu, ali da će ovako završiti nitko ne bi mogao pretpostaviti. Navodno je kćer ubio u kuhinji iz pištolja, a onda izašao na terasu i ubio i sebe”, otkrivaju susjedi.

“On je u posljednje vrijeme jako smršavio i imao je zdravstvenih problema. Opet ne takvih da bi to utjecalo na nju. Pa donedavno je tražio kako će kćeri kupiti automobil. Ona je danas odradila smjenu u trgovini i došla kući oko 14 sati i oko 16 sati se to dogodilo. I on je bio dobar čovjek i ona. Čuli smo da je po drugu kćer došla hitna, a i da su i majka i baka bili u kući kad se dogodila tragedija. Nisu se slagali često, ali ovo… pa kako je to moguće”, rekla je rođakinja.