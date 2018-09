DETALJI JEZIVOG SLUČAJA U RIJECI: Mrtvu majku godinama skrivao ispod gomile smeća, uzimao njenu mirovinu pa nestao bez traga

Pretpostavlja se da se mrtvo tijelo Milke Ungar nalazilo u stanu na Srdočima čak šest ili sedam godina nakon njezine smrti. Zadnji put ona je viđena živa 2010. godine, a potom je njezin sin govorio da je “išla u Liku”. Nagađa se da mu je motiv za prikrivanje majčine smrti bila njezina njemačka mirovina koju je nastavio primati u njeno ime

Godinu dana riječka je policija sklapala mozaik zagonetnog slučaja koji se dogodio u naselju Srdoči, a izašao je na vidjelo nakon što je 22. rujna prošle godine u zgradi u Ulici Tina Ujevića 27 izbio požar u jednome stanu. U tom je stanu, po svemu sudeći, 43-godišnji Fabian Ungar ispod gomile smeća godinama skrivao mumificirano tijelo svoje pokojne majke.

Istodobno je, tajeći da mu je majka mrtva, u njezino ime preuzimao mirovinu iz Njemačke te socijalnu pomoć koju je primala preko Centra za socijalnu skrb. Time si je nezakonito priskrbio 24.000 kuna i oštetio državni proračun, piše Novi list.

HOROR U RIJECI: Monstrum godinama majku mrtvu držao u stanu, pa onda još sve zapalio da zataška njenu smrt

Vjerojatno je pobjegao u Njemačku ili Irsku

Ungar je nakon dovršene istrage osumnjičen za tri kaznena djela: povredu mira pokojnika, prijevaru te dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Za ovo posljednje je osumnjičen jer je u stanu namjerno izazvao požar kako bi zataškao majčinu smrt.

Sam Ungar, protiv kojega je podnesena kaznena prijava, čini se, nije u Hravtskoj. Pretpostavlja se da je odmah nakon namjerno izazvanog požara pobjegao u Njemačku, gdje je rođen, ili u Irsku. Inače, tijelo njegove majke pronađeno je tek deset dana nakon požara, tijekom raščišćavanja stana. Neki susjedi su kazali da je Ungar, odnosno Fabo kako su ga zvali, nakon požara prikupio 200 eura i otišao u Njemačku. Opisali su ga kao osobenjaka, nezaposlenog i razvedenog, čovjeka sklonog skupljanju smeća u kući te uživanju droge i alkohola, piše Novi list.

Leš majke skrivao u stanu šest ili sedam godina

Prema dosadašnjim nalazima istražitelja, njegova 70-godišnja majka Milka, najvjerojatnije nije ubijena već je umrla prirodnom smrću. DNK analiza je potvrdila da se radi o njoj, a liječnici sudske medicine navodno nisu pronašli mehaničke ozljede na mumificiranom lešu koje bi upućivale na to da se radilo o nasilnoj smrti. Međutim, na mumificiranom tijelu mnogo je teže utvrditi sve ono što se inače utvrđuje obdukcijom.

Najstrašnija u čitavom slučaju jest pretpostavka da se tijelo Ungarove majke nalazilo u stanu čak šest ili sedam godina nakon njezine smrti. Ona je, navodno, zadnji put viđena živa 2010. godine, a potom je njezin sin onima koji bi pitali za nju govorio da je “išla u Liku”. Milka Ungar inače je bila gluhonijema i teško pokretna,a po zanimanju je bila cvjećarka. Istražitelji pretpostavljaju da je Ungar izazvao požar kada je stekao dojam da mu plan propada i da bi skrivanje mrtve majke moglo biti razotkriveno.

Svađa s poštarom koji je donosio majčinu mirovinu

Okolnost koja je dovela do rješenje misterije gdje je nestala majka kontroverznog Fabe sa Srdoča, a istodobno otvorila niz novih pitanja, bilo je čišćenje stana u prizemlju zgrade u Ulici Tina Ujevića deset dana nakon požara, koje je organizirala tvrtka ovlaštena za upravljanje zgradom, piše Novi list. Na trosjedu, pod gomilom deka i smeća, pronađeno je isušeno mrtvo tijelo. Upravo su velike količine smeća i stalno prisutan smrad u domu Ungarovih zaslužne da se godinama nije znalo da stan skriva mračnu, jezivu tajnu.

Ungarov motiv za tako jeziv plan, nagađa se – a to nagađanje podupiru i saznanja susjeda – bila je njemačka mirovina koju je primala njegova majka. On je tu mirovinu podizao u pošti ili od samog poštara, a susjedi iz Ujevićeve ulice prisjećaju se kako su mjesec dana prije požara u stanu vidjeli Ungara kako se svađa s poštarom koji mu je rekao da mu ne može više uručivati novac na majčino ime i da to čini posljednji put. Moguće je da je upravo taj detalj bio okidač za Ungarovu odluku da zapali stan kako bi uništio dokaze o mumificiranom lešu svoje majke, ali i za samo razotkrivanje ove mračne tajne.

STRAŠNO OTKRIĆE U RIJECI: U stanu prepunom smeća pronađeno mumificirano tijelo žene