DETALJI HORORA U ŠUMI KOD RIJEKE: Nesretni mladić naletio motorom na sajlu: ‘Prizor je bio stravičan’

U nedjelju je 21-godišnji Dorian Semion Valentić iz Brnelića u Jelenju smrtno stradao dok je vozio motocikl šumskim putem na području Jelenja kod Rijeke. Policija još uvijek istražuje ovaj tragični slučaj, cijelo mjesto govori o tome da je Dorian, dok se vozio s prijateljem na “kroseru” na šumskom putu naletio na sajlu zavezanu za stablo preko puta.

“Moj Dorian živio je punim plućima. Sad je bio ovdje, sad ondje… U nedjelju nije niti planirao neku dužu vožnju, nije niti odijelo obukao nego je otišao u radnom. Triput se vraćao kući – prvo je nešto vario, pa se vratio po gorivo, no nakon trećeg odlaska više se nije vratio”, ispričala je za 24sata shrvana mladićeva majka Tanja.

Sajla mu je odsjekla glavu

Mještanin upućen u ovaj slučaj ispričao je za 24sata da su se mladići spuštali šumskim putem prema asfaltu i onda su naletjeli na sajlu. Navodi da je sajla Doriana izbacila s motora i da ga je teško ozlijedila. Kako novinari doznaju, prizor u šumi bio je stravičan. Dorian nije vidio sajlu dok ju je drugi mladić zamijetio pa se sagnuo. Nesretni mladić zapeo je za sajlu koja je za njega bila pogubna.

“Ne mogu nikoga optuživati jer niti sami još ništa ne znamo. Istraga je u tijeku i pokazat će što se i kako dogodilo. No, ako je točno što se priča, da je netko postavio sajlu na šumskom putu, to nije normalno. Smatram, ako je nešto ograđeno, da je to trebalo biti i označeno”, veli Dorianova majka.

‘Sajla je duže vremena tu’

Budući da policija provodi kriminalističko istraživanje, znači da se dogodila nesreća koja nije “obična nesreća”. Istragom bi se trebalo utvrditi tko je postavio sajlu u šumu.

“Duže vremena je sajla tu, samo je prije bila postavljena niže, u razini koljena, a sad je bila podignuta, u razini prsa i vrata motociklista”, rekao je jedan mladić za 24sata.

Susjeda koja živi u blizini šumskog puta kaže da se motociklisti tamo često voze i da nikome ne smetaju, a da su se tog dana vozili samo Dorian i njegov prijatelj.