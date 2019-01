DETALJI DRAME U LOVU TIJEKOM KOJEG JE BISKUP UPUCAO LOVCA: ‘Molim vas, ne dajte da iskrvarim!’

Stradali biskupu ne zamjera ništa, a organizator je otkrio kako je došlo do nesreće

Bjelovarsko-križevački biskup, Vjekoslav Huzjak (58), tijekom prijepodnevnih sati prošlog petka, u lovu je teško ozlijedio drugog lovca.

Policija je biskupa kazneno prijavila zbog sumnje u dovođenje u opasnost života i imovine, no upucani lovac mu ništa ne zamjera. ” Oporavit ću se. I biskupa Huzjaka ne krivim za nezgodu. One se u lovu događaju. Nemam vam više ništa drugo za reći. Nema potrebe dalje raspravljati o slučaju”, rekao je kratko za Jutarnji Davorin Vidas (64), strastveni lovac koji je nastradao od biskupove puške.

Ipak, njegove ozlijede nisu tako bezazlene. Zbog prostrijelne rane natkoljenice hitno je bio operiran, ali čeka ga barem još jedan zahvat.

Sve po pravilima lova

Organizator lova, dr. sc. Milan Oršanić, profesor sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu koji je lovozakupnik lipovljanskog lovišta, ističe kako je sve bilo po propisima. Biskup je sam izrazio želju za lovom pa je pozvan, a lovci su se okupili oko osam ujutro.

U lovu je sudjelovalo 16 lovaca podijeljenih u dva reda, a organizator ih je uputio u sve opasnosti lova i pravila kojih se strogo moraju držati, od kojih je najvažnije ono da se ne smiju micati sa svoga mjesta na čeki jer neovlašteno napuštanje čeke podliježe sankciji – izbacivanju iz lova. Svaki lovac je nosio neku obilježbu – od reflektirajućih prsluka do crvenih kapa ili šalova.

Vepar se pojavio između biskupa i Vidasa

Potom su izvlačili brojeve kako bi nasumičnim odabirom svaki lovac “dobio” svoju polučeku koja se nalazila na 1,5 metara visine od zemlje. Vidas i biskup Huzjak bili su jedan do drugog, dijelilo ih je 87 metara, koliko su bile udaljene čeke. Ubrzo je naišla divlja svinja između Vidasa i biskupa. Obojica su prema njoj zapucala, no s obzirom na to da je divljač bila bliže Vidasu, biskup je imao peh da pogodi kolegu lovca iz svog lovačkog karabina.

Ipak , čini se da je Vidas stradao od rikošeta odnosno odbijenog zrna, a ne od izravnog pogotka. Kako piše Jutarnji, to jutro bilo je poprilično hladno, a upućeni u problematiku pretpostavljaju da se zrno odbilo od tvrde površine, najvjerojatnije stabla, i potom završilo u lovčevoj natkoljenici.

‘Bili su to kritični trenuci’

“Kad sam začuo krik i povik ‘ajoj’, odmah sam prepoznao da je to Vidas. Naredio sam preko motorole svojoj dvojici lovnika da daju dva trubna zvuka za prestanak lova. Nastala je izvanredna situacija. Biskup je prvi dotrčao do Vidasa. Skinuo je neku majicu i stavio mu je preko noge. Najvažnije je da su svi sudionici u tom trenutku ostali hladne glave.

Kako je među lovcima bio i jedan kirurg iz KBC-a Rebro, on je prvi zasukao rukave, odrezao unesrećenom hlače i zavio ranu. Krvi je bilo posvuda. Dotrčao je i kolega lovac, koji je bivši specijalac ATJ-a Lučko, koji je remenom podvezao nogu. Bili su to kritični trenuci. Vidas je samo ponavljao: ‘Molim vas, ne dajte da iskrvarim’”, prisjeća se Oršanić koji ističe kako je svima strahovito žao te kako su još u šoku.