DEČKO KOJI JE UBIO RODITELJE: Hoćemo li nakon brutalnog slučaja napokon promijeniti tu jednu prokletu stvar koja izjeda naše društvo?

Može li slučaj Tina Šunjerge, nakon slučaja Davida Komšića, promijeniti odnos prema nasilju u hrvatskom društvu?

Kako je u Hrvatskoj odrastao dječak koji je iz osvete odlučio ubiti svoje roditelje? Smaknuti ih hladnokrvno hicima iz pištolja. Kako je sve to napravio pred očima 20-godišnjeg prijatelja koji će još danima kasnije šutjeti o svemu.

Bio je 25. ožujka 2017., poslijepodnevni sati. Šunjerga je negdje do 14.30 bio s roditeljima u polju, a zatim im rekao da ide kući po psa, te kasnije k prijatelju. No, umjesto toga počeo je s realizacijom svog hladnog nauma – smaknuća roditelja koji su ga psihički pritiskali. “Ubio sam ih jer su me psihički stalno pritiskali, prigovarali mi zbog škole i društva u kojem sam se kretao”, ispričat će kasnije svom odvjetniku.

Pucao majci i ocu u potiljak

A tog dana je sjeo iza majke u automobil. Kraj nje je sjedio njegov prijatelj. Pričao je s Tinovom majkom Silvanom. Tada je Tin izvukao iz pojasa hlača pištolj i pucao majci u potiljak. Potom je povukao ručnu kočnicu. Automobil je stao. Prijatelj je pobjegao. A Tin se s majčinim tijelom u automobilu odvezao kilometar dalje. Ostavio je tamo obiteljsko vozilo i krenuo pješice kući.

Njegova iduća žrtva bio je otac – Marin Šunjerga, bivši splitski specijalac koji se vratio iz Njemačke kako bi ’90-ih branio domovinu. Njega je Tin zatekao u garaži te ga, nakon razgovora, ubio hicem iz njegovog vlastitog pištolja. Također mu je pucao u potiljak. Kako bi mu nečujno prišao s leđa i repetirao pištolj u susjednoj prostoriji pustio je vodu iz slavine.

Nakon što se ni Silvana ni Marin nisu javljali obitelji pokrenuta je potraga za njima te je otkriven strašan zločin. Njihovog sina policajci su 26. ožujka zaustavili kod Tribunja. Očito odlučan da ne padne u ruke policiji počeo je pucati. No, policajci su mu uzvratili paljbu te mu propucali gume na mercedesu kojim je bježao.

Može izaći i za 20 godina

Danas je nepravomoćno osuđen na 40 godina zatvora. Na uvjetnu slobodu moći će izaći nakon što izdrži dvije trećine tog vremena, a samo iznimno nakon polovine kazne.

Sve do 25. ožujka prošle godine, ovaj je mladić bio omiljen u Čistoj Velikoj. Nitko nije slutio da će se u društvu u koje je upao, kojem je očito bila dostupna droga, pretvoriti u hladnokrvnog egzekutora.

“Kazao mi je da to više nikad ne bi ponovio, kao da mu je došlo do glave što je napravio”, otkrio je lani u srpnju njegov tadašnji odvjetnik Frane Baica. Svega nekoliko dana ranije doznalo se da su vještaci utvrdili da je u trenutku kada je pucao u oca i majku bio psihički ubrojiv.

Iako više nije ni maloljetan i evidentno se ne radi o duševno bolesnoj osobi, proces je zatvoren za javnost. I to na zahtjev obitelji Šunjerga koja, prema javno dostupnim podacima, Tina nije posjećivala u istražnom zatvoru. Niti je on pitao za njih.

Nije ni pitao za obitelj

“Tin Šunjerga se za obitelj i prijatelje nikada nije zainteresirao preda mnom. Nikada me nije pitao gdje su, što rade ili kako su sve proživjeli. Ali, to ne znači da se ne lomi duboko u sebi”, pokušao je naći opravdanje za svog klijenta odvjetnik Baica.

Iako je dio javnosti očekivao da će mladić zbog svog brutalnog poteza biti prvi osuđenik u Hrvatskoj na maksimalnih 50 godina zatvora, to se nije dogodilo. Mladićeva dob zasigurno je bila jedna od činjenica koje su utjecale na to da mu ne bude izrečena ta najduža zatvorska kazna koju predviđa hrvatski Kazneni zakon.

Odvjetnik Karlo Surić koji je mladića branio u finišu procesa najavio je žalbu budući da se u sudskom spisu nalaze dva različita zaključka o psihičkom stanju Tina Šunjerge. Jedan je onaj vještaka forenzičara iz Psihijatrijske bolnice Vrapče prema kojima je Šunjerga bio potpuno ubojiv kad je pucao u roditelje, te drugi Centra za socijalnu skrb iz Šibenika koji je proveo defektološko vještačenje. Kakvo je ono, odvjetnik Surić nije otkrio, no tvrdi da je bitno različino od nalaza zagrebačkih psihijatara.

Budući da je ovaj proces bio zatvoren za javnost ne znaju se detalji dokaza na kojima je utemeljena sudska odluka. Ipak, vijeće Županijskog suda u Zadru utvrdilo je da je Tin Šunjerga roditelje ubio iz bezobizrne osvete.

Jesmo li išta naučili?

“Motivi su nemjerljivi životima. On je roditeljske zabrane doživljavao kao oduzimanje slobode. Mrzio ih je i zbog toga im se bezrezervno osvetio. To što su mu prigovarali zbog loših ocjene i droge doživio je kao maltretiranje. Postupao je s maksimalnim stupnjem krivnje, s izravnom namjerom, iz podmukle osvete”, prenio je obrazloženje sutkinje Sandre Radanović Večernji list.

Da je proces bio otvoren za javnost, kao nedavno onaj što je na Županijskom sudu u Zagrebu vođen protiv Davida Komšića koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog brutalnog ubojstva Kristine Krupljan, trudne djevojke s kojom je bio u vezi, zasigurno bi u medije izašlo puno više podataka iz kojih bi se dalo naslutiti što je kumovalo tragediji u Čistoj Velikoj.

Iako bi, kao što je to bilo i u Komšićevom slučaju, obitelj, prijatelji i javnost teško prihvaćali te mučne detalje, oni bi ipak, kako je u obrazloženju presude Komšiću kazala sutkinja Sanja Mazalin, trebali utjecati na promjenu stava hrvatskog društva prema nasilju. Posebno bi taj stav trabalo mijenjati među mladima. Jer sutkinja Mazalin podsjetila je prije mjesec dana kako se vodi još nekoliko sudskih procesa protiv mladih ljudi za najteža kaznena djela. Među njima je bio i slučaj Tina Šunjerge.