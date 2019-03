DEČKO KOJI JE STRADAO U TUČNJAVI U KOJOJ JE SUDJELOVAO CULEJ JR.: ‘Ostao sam slijep, ali sam sretan jer sam živ’

Ukoliko se utvrdi odgovornost, osmorici osumnjičenih prijeti zatvorska kazna od 1 do 8 godina, odnosno od 3 do 12 godina, ako se pokaže da je po život opasna posljedica prouzročeno namjerno

Zbog ulične tučnjave 22. kolovoza prošle godine u Vinkovcima u kojoj je teško stradao Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca, 22-godišnjak uspio je uz pomoć liječnika i medicinskog osoblja KBC-a Osijek te Opće županijske bolnice Vinkovci preživjeti teške ozljede glave i mozga, piše Jutarnji list.

‘Sretan sam što sam živ’

Naime, njemu je slomljena jagodična kost, ozlijeđen mu je lijevi maksilarni sinus, te je imao nekoliko krvarenja u mozgu, koji mu je natekao zbog čega je on oslijepio.

“Da. Uspio sam preživjeti, unatoč lošim prognozama. Liječnici se nikada nisu predavali, kao ni ja sam, premda sam većinu tog vremena proveo u komi ili bez svijesti. Vjerojatno je presudila i jaka volja za životom i danas sam sretan što sam živ, ali su ozljede dovele do atrofije vidnog živca i sljepoće”, ispričao je mladić, koji je iz osječke bolnice otpušten 3. siječnja 2019. godine

“Neizmjerno sam zahvalan neurokirurgu Marku Kovačeviću iz KBC-a Osijek i liječnicima u vinkovačkoj bolnici, kao i medicinskom osoblju obiju bolnica. S ozljedama glave i mozga sada je sve u redu i ne osjećam nikakve tegobe”, istaknuo je mladić.

Kada sam uspio preživjeti takve ozljede

Njemu su liječnici nakon više operacija na dio lubanje gradili i plastiku kako bi je zatvorili, međutim danas mu je život usmjeren na probleme koje ima s vidom.

“Bio sam na pregledu u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje su zaključili da s obzirom na kliničku sliku ne vide terapijske mogućnosti koje bi dovele do poboljšanja vida na oba oka. Kazali su mi da se držim liječničkih uputa što se tiče oporavka, da se previše ne umaram psihofizički, da se što više odmaram i mirujem uz povremene šetnje i propisane vježbe te da bi u sljedećih nekoliko mjeseci možda moglo doći do određenog poboljšanja vida, ali se nisu usudili prognozirati hoće li se to dogoditi i u kojoj mjeri”, kaže Ivan, koji navodi da mu je u zatvorenom prostoru sve crno i da baš ništa ne vidi, dok kada izađe van, lagano nazire određene siluete.

“Sretan sam što sam živ, a kada sam uspio preživjeti takve ozljede, vjerujem da mi se može vratiti i vid kako bih se mogao vratiti na posao, kako bih opet mogao zajahati konja na pokladnom jahanju…”, ističe Ivan, piše Jutarnji list.

‘Ja se ni s kim nisam tukao niti sam koga ozlijedio’

Ivan Mikuljan ne želi niti može pričati o tučnjavi u središtu Vinkovaca kada je brutalno pretučen.

“Istraga je u tijeku, pa i ne smijem, a iskreno praktički se ničega i ne sjećam. Znam da smo bili u jednom kafiću i da smo krenuli prema parkiralištu na kojem nas je trebao pokupiti prijatelj s automobilom i odjednom su se neki tipovi zatrčali na nas, osjetio sam jak udarac i samo sam pao na beton. Sjećam se da su došli neki ljudi i rekli da će me voziti u Osijek, a onda je netko rekao da ću ja vjerojatno za par sati umrijeti. Taj netko očito nije znao da ja slušam. Ubrzo nakon toga pao sam u komu u kojoj sam uz povremene prekide bio praktički do prosinca”, kazao je 22-godišnjak koji kaže da ne poznaje dečke koji su ga napali.

Iako je policija u svojoj kaznenoj prijavi među 15 osumnjičenih navela i njega, Ivan Mikuljan doznao je od ekipe Jutarnjeg da ga je Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru oslobodilo krivnje za sudjelovanje u tučnjavi

“Drago mi je da je tako, jer bi sve drugo bilo nepravedno. Ja se ni s kim nisam tukao niti sam koga ozlijedio. Nadam se da će se sve točno i istinito utvrditi i da će oni koji su krivi za to i odgovarati”, poručuje mladić iz Andrijaševaca.

Prijeti im 12 godina zatvora

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru objavilo je da su podnijeli prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije prema četiri maloljetnika Vijeću za mladež Općinskog suda u Vukovaru, dok su protiv dvojice maloljetnika odbacili kaznenu prijavu, kao i protiv Ivana. Četvorici pak prijeti kazna zatvora do tri godine.

Kada je riječ o preostaloj osmorici osumnjičenih, među kojima je i 20-godišnji L. M., kojega se sumnjiči da je udario Mikuljana istraga i dalje traje. Ukoliko se utvrdi odgovornost, njima prijeti zatvorska kazna od 1 do 8 godina, odnosno od 3 do 12 godina, ako se pokaže da je po život opasna posljedica prouzročeno namjerno.

Domagoj Culej, sin HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja, kojega policija sumnjiči za sudjelovanje u tučnjavi je drugoosumnjičeni u navedenoj tučnjavi.