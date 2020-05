DEČKO KOJI JE PREGAZIO OSJEČKOG GLUMCA U SUZAMA: ‘Kriv sam. Molim vas oprostite mi ako ikako možete’

‘Kada sam ga udario uplašio sam se, nisam znao šta da radim, usporio sam malo ali sam nastavio dalje voziti. Bio sam u šoku’

U Osijeku je započelo suđenje Branislavu Smiljaniću (23) iz Tenja za izazivanje prometne nesreće u prosincu 2019. godine kada je u Ulici Kneza Trpimira pregazio glumca osječkog Hrvatskog narodnog kazališta Aleksandra Bogdanovića koji je zbog teških ozljeda glave preminuo nekoliko dana poslije, javlja 24sata.

Smiljanić se tereti da je 21. prosinca 2019. u 22.36, bez položenog vozačkog ispita sjeo u automobil koji pripada ocu njegove zaručnice Magdalene Skroza te je, dolaskom do križanja sa ulicom Kneza Trpimira, vozeći 64 km na sat, bez usporavanja i kočenja prednjim dijelom vozila udario Bogdanovića koji je tada prelazio pješački prijelaz. Svjestan da je počinio prometnu nesreću optuženi Smiljanić je pobjegao sa mjesta nesreće bez da je pružio pomoć ili informirao Hitnu i policiju.

Osjetio je da je nekog udario

Branislav je na početku suđenja rekao kako se osjeća krivim za oba djela. “Toga dana bio sam kod zaručnice Magdalene u Osijeku i navečer smo odlučili otići do Casina. Uzeo sam ključeve od auta njenog oca koji je bio parkiran ispred kuće. Njenoj mami, koja je spavala, nismo rekli da ćemo uzeti auto. U Casinu smo bili pola sata pa smo krenuli nazad. Na raskrižju sa Trpimirovom skrenuo sam lijevo, vozio sam oko 60 na sat; bio je mrak, padala je kiša i Aleksandar je bio u crnoj odjeći. Nisam ga uspio vidjeti na vrijeme na pješačkom prijelazu.

Vidio sam ga doslovno pred sam udarac, osjetio sam da sam nekoga udario, vidio sam da pada na cestu. Kada sam ga udario uplašio sam se, nisam znao šta da radim, usporio sam malo ali sam nastavio dalje voziti. Bio sam u šoku, skrenuo sam desno, potom u Zagrebačku, tu sam stao. Bili smo tu možda oko 10-tak minuta. Magdaleni je zvonio mobitel. Zvala je njena mama i pitala gdje smo; rekla je da nas traži policija. Došla je policija i odvela nas”, rekao je u svom iskazu Smiljanić.

Ideja da pobjegne bila je njegova

Dodao je da je, dok su stajali, nazvao prijatelja i rekao mu što je učinio te ga zamolio da dođe. “Osjećam se jako krivim. Neopisivo mi je žao što sam upropastio život njegove supruge i njegove djece, što sam se uopće odlučio na takvu glupost da sjednem u auto. Svaku noć sanjam tu prometnu nesreću, ne mogu to izbiti iz glave, nikada si to neću oprostiti. Molim njegovu obitelj i njegovu djecu da mi oproste ako mogu. Da mogu sada bih postupio drugačije”, rekao je.

Dodao je da je ideja da pobjegne s mjesta nesreće bila isključivo njegova i da ga na to nije nagovorila njegova zaručnica Magdalena. “Pobjegao sam jer nisam znao što bih. To nije bila svjesna odluka. Bio sam u šoku” rekao je.

Magdalena je znala da nema položen vozački

Iskaz je dala i Magdalena Skroza koja je bila s njim u autu na mjestu suvozača. “Branislav i ja zajedno smo odlučili uzeti tatin auto. Znala sam da nema položen vozački ispit ali sam mu vjerovala. Sve se odigralo brzo. Pukla je šajba. Mislila sam da je pala grana. Branislav je vrisnio. Govorio je ‘udarili smo čovjeka, udarili smo čovjeka’. Nismo stali jer smo bili uspaničeni. Pitao je stalno ‘šta da radimo, šta da radimo’. Skrenuli smo u neku ulicu jer nije bio u stanju voziti.

Branislav je nazvao Miloša. Prije nego je on došao Branislav je otišao negdje do igrališta i kada se vratio rekao je da je netko odvezao čovjeka kojega smo udarili. Primjetili smo da nam je otpala registarska tablica. Ne znam da li je nazvala mama mene ili ja nju, ali nam je rekla da se moramo vratiti na mjesto nesreće ali nismo to učinili. Nakon nekog vremena mama je ponovo nazvala i rekla da policajcu objasnim gdje se nalazimo”, kazala je u iskazu Magdalena.

Dodala je da je znala da je Branislav imao prometnu nesreću, da je jednom i zaustavljen bez vozačke ali je vozio jer je znao voziti. Išao je polagati ispit ali ga nije položio. “Ne znam zašto nismo stali sa autom nakon što smo udarili čovjeka. Uspaničili smo se”, dodala je.

Rasplakao se i zamolio za oprost

U svojoj završnoj riječi optuženi Smiljanić se rasplakao i još jednom je zamolio za oprost nevjenčanu suprugu Bogdanovića, Senu Krupić, iako zna da je to jako teško. Sutkinja je rekla kako će presuda biti izrečena sutra.NOVINARSKA EKIPA OTKRIVA ŠTO SE DOGODILO U NOĆI KAD JE POGINUO OSJEČKI GLUMAC: Klupko nepoznanica počelo se odmotavati