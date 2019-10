DEČKO KOJEG SU PREBILI NA KONCERTU PRLJAVACA JEDE NA SLAMKU: Slomljena majka: ‘Imam snimku koja dokazuje da moj sin nije zapalio bengalku’

Majka pretučenog Jurice na koncertu Prljavog Kazališta tvrdi kako nije istina da je on zapalio bengalku na parteru te da posjeduje video snimku kao dokaz

Jučer je slomljena majka Snježana Galoić podijelila na Facebooku potresnu fotografiju njezina 23-godišnjeg sina Jurice iz bolnice kojega je netko pretukao na koncertu Prljavog Kazališta u petak. Međutim, uskoro se javila osoba koja je tvrdila da je mladić dobio batina zato što je na parteru zapalio bengalku.

Nakon toga, majka je rekla za 24sata kako to nije napravio njezin sin rekavši da je u posjedu video snimke koja to i dokazuje. “To nije on. Imam video na kojem se vidi taj dečko s bengalkom koji ima dva metra i sjedi nekome na leđima. Juričina djevojka ispričala mi je kako su na ulasku u Arenu uzeli čak i upaljač njezinom bratu. A kako bi Jurica mogao unijeti bengalku”, upitala se se majka.

Prijavila sve policiji

U bolnici su joj jučer rekli da ne ide na policiju, jer bolnica u takvim slučajevima automatizmom obavještava policiju, no Snježana je jučer poslijepodne ipak sve prijavila u remetinečkoj postaji. “Ostavila sam im sve kontakte, dala i fotografije dvojice muškaraca koji su navodno odgovorni za prebijanje mog sina. Ne znam jesu li ili nisu, ali policiji sam rekla neka od nekuda ipak krene. Koliko znam, sina su mi ispitali sinoć oko 22-23 sata”, rekla je Snježana za 24sata.

Dodaje kako Juricu i dalje boli čeljust, pije na slamku i dalje je prepun masnica.