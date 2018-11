‘DARUVARCA’ NA SUĐENJU ‘POKOPALI’ VJEŠTACI: On svoj brutalni ispad branio alkoholom, no liječnici ustvrdili drugačije

Iako je Darko Kovačević Daruvarac na suđenju tvrdio kako je popio dvije litre vina i deset ‘chivas kola’ prije no što je pretukao 18-godišnjakinju, liječnici su ustvrdili kako je napad počinio potpuno svjestan onog što radi

Nakon što je u utorak pred sudom u Zadru Darko Kovačević Daruvarac ustvrio kako nije kriv za prijetnje 18-godišnjakinji niti za njeno premlaćivanje onako kako mu se stavlja na teret, liječnici i vještaci o cijelom su slučaju progovorili iz nešto drugačije perspektive.

POČELO SUĐENJE ‘DARUVARCU’ ZA BRUTALNO PREMLAĆIVANJE DJEVOJKE: Dok je 18-godišnjakinja u bolnici, on tvrdi: ‘Nisam kriv’

Liječnica Marija Baković kazala je kako je 18-godišnjakinja, koju je Daruvarac premlatio šakama i nogama te joj glavom udarao u umivaonik u jednom kafiću, zadobila višestruke prijelome kostiju lica.

“Imala je prijelom nosnih kostiju i gornje čeljusti, višestruka krvarenja i kontuzije lica, razderotine usne i korijena nosa, otok lica, razderotine oko oba oka. Ozljede su nanesene tupo-tvrdim predmetom, odnosno mogle su biti nanesene stisnutom šakom ili nogom obuvenom u obuću i slično. Riječ je o najmanje pet udaraca od slabog do srednje jakog intenziteta”, kazala je pred sudom liječnica.

Svjedočenje vještaka psihijatra

Psihijatrijski vještak Denis Sabljar kazao je kako Daruvarac ne boluje od nikakve psihičke bolesti te da je ozljede nesretnoj djevojci nanio potpuno ubrojiv i svjestan što čini. Kazao je kako se nakon napada žalio na nesanicu zbog grižnje savjsti, međutim da je riječ o nezreloj osobi niske tolerancije, piše Slobodna Dalmacija.

“Bitno obilježje takvih osoba su emocionalno zanemarivanje prava i nepoštovanje prava drugih osoba. Takve su osobe često agresivne prema ljudima ili životinjama, sklone uništavanju imovine te prijevarama i krađama. Ne obaziru se na želje i prava drugih. Manipuliraju kako bi dobili novac i moć. Često su zlostavljani u djetinjstvu, no optuženik to nije bio izravno. Žalio se da su ga Srbi u Banjoj Luci zlostavljali dok su tamo živjeli, da su mu baki digli kuću u zrak i da su im prijetili nožem. Rekao je i da je bio pijan te večeri, no to nije utjecalo na njega”, zaključio je psihijatar.

MAJKA PREBIJENE DJEVOJKE PREKIDA ŠUTNJU: ‘U policiji su me ucijenili i rekli da je Daruvarac njihov čovjek, ali više me nije briga’

Kovačević se pobunio, no…

Na to re reagirao Kovačević ističući kako u vještačenju ne stoji da je tu večer popio dvije litre vina i deset “chivas kola”.

“Počeo sam piti u dva sata, a u kafić sam došao u deset i tamo naručio bocu chivasa. Vi ste rekli da je to bomba jer uzimam i pripravke za povećanje mišićne mase”, rekao je Daruvarac liječniku. Međutim, liječnik je na to odgovorio kako hormon rasta ili testosteron za definiciju mišića ne utječe na psihu, a da je alkoholu potrebno od 30 do 60 minuta za resorpciju. To nikako, dodao je, nije moglo utjecati na njegove postupke.

Suđenje se nastavlja u četvrtak.