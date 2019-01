DARUVARCA BRANI ČOVJEK KOJI JE SLOVIO ZA NAJOPAKIJEG SUCA U ZADRU: Oglasila se i Lorenina majka s uznemirujućum izjavom

” Sutra je suđenje i uzrujana sam zbog toga, a i zbog toga što mi ljudi javljaju da Daruvarac izjavljuje da ja želim biti s njim. I to sada, nakon svega. To su nebuloze, ali me isto uzrujaju”

Na zadarskom Općinskom sudu danas se nastavlja suđenje Darku Kovačeviću Daruvarcu koji je brutalno pretukao 18-godišnju Lorenu Gurlicu koja je gotovo umrla od zadobivenih ozljeda nanesenih u kafiću. Ročište će voditi Mitra Meštrović, a ono će se održati u puno manjoj dvorani druge zgrade suda, piše 24sata. Očekuje se da će sutkinja isključiti javnost s rasprave, budući da je prošli put nastala prava drama.

‘Želim mu da se liječi’

“Osjećam se nikako i pred upalom pluća sam. Sutra je suđenje i uzrujana sam zbog toga, a i zbog toga što mi ljudi javljaju da Daruvarac izjavljuje da ja želim biti s njim. I to sada, nakon svega. To su nebuloze, ali me isto uzrujaju. Znali su me pitati želim li njegovu glavu. Naravno da ne, pa to bi bilo naručivanje ubojstva! Ne želim ja tom čovjeku smrt, želim da se liječi. Žao mi je što neće kao muškarac priznati što je učinio i kao majka mislim da mu je mjesto u bolnici. Ne mrzim ga, ali želim da bude kažnjen za svaku kap prolivene krvi moje kćeri”, rekla je majka djevojke Ana Gurlica.

Njoj pak ne smeta da suđenje bude otvoreno za javnost.

‘Istina je na strani moje kćeri’

“Što se mene tiče, slobodno otvorite suđenje za javnost, mi nemamo što skrivati, moja kći ima istinu i samo istina na strani je moje kćeri. Svakako ću doći na sud, moram biti uz dijete. Popit ću lijek za smirenje i nadam se da će sve proći bez scena. U ponedjeljak sam bila na ročištu s Daruvarcem za ono što je udario šakom u glavu moju drugu kći na maturalnoj zabavi jer ih je zamijenio, blizanke su. Išao je prema meni i smijao se. A na suđenju je kazao da mi drugu kći vidi prvi put u životu, zamislite, uz sve one svjedoke na maturalnoj zabavi koji su ga vidjeli kako ju udara”, rekla je majka djevojke i dodala kako posljednjih dana ima puno više policije oko njihovog stana, zgrade i dvorišta, a da je čula da i Daruvarac ima 24-satnu zaštitu.

Kaže kako prijetnje više ne dobivaju, svi su otkriveni pa su valjda odustali, navodi majka djevojke koja brine što joj kćer ponovno noćima ne spava.

“Strašno je biti stalno u pratnji policije i trpjeti užasan pritisak javnosti. Evo sad sam je pustila s prijateljicom na kavu u susjedstvu, ali policija ide s njima”, rekla je Gurlica.

Daruvarac se policiji javlja triput tjedno

Daruvarac se pak redovno javlja policiji, no najavio je nove tužbe protiv medija te ih pozvao da prate suđenje. Njegov branitelj, odvjetnik Boris Radman, slovio je za najopakijeg suca Županijskog suda u Zadru, piše 24sata. Odrezivao je stroge kazne, a Hrvatska još pamti slučaj zadarskog Fritzla kojeg je osudio na maksimalnih 40 godina zatvora, a pritom je prozvao je Centar za socijalnu skrb te policiju.