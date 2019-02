DARUVARAC U NEDJELJU IZLAZI IZ ZATVORA, PROŠLA MU JE ŽALBA; LORENINA MAJKA U SUZAMA: Ovo je cirkus

Što se više tu uopće može reći, sve je suvišno. U strahu za život sama brojim dane i strepim. Naravno da se bojimo. Riječ je o cirkusu. Po svemu sudeći on može slobodno šetati po Kalelargi za razliku od moje kćeri. Očito ćemo biti četvrta obitelj koja će zbog njega morati iseliti iz Hrvatske”, poručila je majka prebijene djevojke

Darko Kovačević 10. je siječnja nepravomoćno osuđen na pet godina zatvora zbog brutalnog premlaćivanja 18-godišnje Zadranke. 31-godišnji Daruvarac u nedjelju će biti pušten na slobodu.

Presuda mu je izrečena ni pred tjedan dana, nakon čega mu je pritvor produljen do pravomoćnosti presude. No, Kovačević za nekoliko dana izlazi na slobodu, budući da su istekli svi maksimalni rokovi u kojima on može biti pritvoren za djelo za koje je zaprijećena kazna do maksimalnih pet godina, a radi se o nanošenju teških tjelesnih ozljeda, piše Jutarnji.

Proveo maksimalnih 6 mjeseci u istražnom zatvoru

Daruvarac je u istražnom zatvoru bio do 14. prosinca prošle godine, bio je tamo maksimalnih šest mjeseci koliko netko može biti pritvoren za takvo kazneno djelo, a da mu se izrekne nepravomoćn presuda. 10. siječnja mu je takva kazna i objavljena te je dobio maksimalnih pet godina zatvora. Zakon propisuje da se za kazne od pet ili više godina odmah određuje istražni zatvor do pravomoćnosit, no uz neke iznimke.

Produljena do pravomoćnosti su ograničena, a posebno u slučjevima kad je tijekom postupka okrivljenik već proveo maksimalan rok predviđen za to kazneno djelo u pritvoru. To se u slučaju Daruvarca i dogodilo.

ZKP predviđa da se taj istražni zatvor produlji samo za jednu šestinu kod djela za koje je predviđena kazna do pet godina zatvora.

Prema tome, Kovačević je u istražnom zatvoru mogao provesti najviše još mjesec dana nakon nepravomoćne presude, dok je jedini način da se taj boravak produlji bio da se protiv njega u roku od mjesec dana donese pravomoćna presuda nakon kojeg bi on bio poslan na odsluženje petogodišnje kazne.

Odmah nakon presude podnio žalbu

Jutarnji doznaje kako je Općinski sud u Zadru tek nedavno poslao presudu protiv Kovačevića te njemu i DORH-u još uvijek nije istekao rok od dva tjedna žalbe. U nedjelju ističe mjesec dana koliko on može biti iza rešetaka. Neslužbeno se doznaje i kako je Kovačević odmah nakon presude podnio žalbu na rješenje o produljenju istražnog zatvora, a Županijski je istu i usvojio pa je rješenje preinačeno tako da je trajanje istražnog zatvora ograničenog na maksimalnih mjesec dana.

Ipak, njegov boravak na slobodi ne mora dugo trajati jer bi u trenutku kad, i ako, drugostupanjski sud potvrdi presudu, on mogao biti pozvan na izdržavanje te kazne. Problem predstavlja jedino činjenica da Daruvarac ima i državljanstvo BiH te bi, poželi li to, mogao otići i tamo izdržavati presudu kada ona postane pravomoćna.

Majka pretučene djevojke najavila odlazak obitelji iz zemlje

Ovu vijest majka pretučene djevojke dočekala je u suzama.

“Nitko me o tome nije obavijestio, no malo je reći da sam zbog toga utučena i iscrpljena. Ako se to ipak dogodi nakon svega, toliko o našoj državi. Ovo je cirkus. Što se više tu uopće može reći, sve je suvišno. U strahu za život sama brojim dane i strepim. Naravno da se bojimo. Riječ je o cirkusu. Po svemu sudeći on može slobodno šetati po Kalelargi za razliku od moje kćeri. Očito ćemo biti četvrta obitelj koja će zbog njega morati iseliti iz Hrvatske”, poručila je Gurlica.