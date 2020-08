DARUVARAC SVIM SILAMA ŽELI VAN IZ ZATVORA: Njegov odvjetnik podnio desetak žalbi i tužbi, ali jedno mu ne ide u prilog

Odvjetnik Darka Kovačevića Daruvarca, Boris Radman uputio je desetak tužbi, žalbi i kaznenih prijavama svim sudskim instancama, uključujući Vrhovni i Ustavni sud, kako bi zatražio novo suđenje i prekinuo izdržavanje kazne, zbog toga jer je njegov branjenik unatoč priznanju dobio gotovo pa maksimalnu kaznu zbog premlaćivanja i prijetnji svojoj bivšoj djevojci

Iduće srijede bit će točno godinu dana otkako je Darko Kovačević, zvani Daruvarac, završio na četiri godine u zatvoru zbog brutalnog premlaćivanja svoje bivše djevojke. U tom trenutku je trebao iza rešetaka provesti još tri godine i pet mjeseci, jer je prije toga sedam mjeseci bio u istražnom zatvoru. Po presudi ima pravo nakon polovice odslužene kazne tražiti prijevremeni otpusti, što bi značilo da u Remetincu može provesti najmanje 17 mjeseci, a najviše do siječnja 2024.

U međuvremenu, Daruvarac je prebačen u Glinu, a kazna mu je smanjena za još tri mjeseca. Njegov odvjetnik, inače bivši sudac Županijskog suda u Zadru, Boris Radman, prema raznim sudskim instancama, pa čak i Vrhovnom i Ustavnom sudu podnio je desetak tužbi i žalbi kojima nastoji obnoviti kazneni postupak i prekinuti Daruvarčev boravak u zatvoru.

S obzirom na mogućnost traženja prijevremenog otpusta nakon polovice odslužene kazne, Daruvarac bi najranije iz zatvora, po novoj računici, mogao izaći za godinu i četiri mjeseca, odnosno početkom 2022. Radmanu je većina tužžbi, kaznenih prijava i zahtjeva za obnovu kaznenog postupka odbijena, štoviše prihvaćen je samo jedan zahtjev, a Vrhovni i Ustavni sud još nisu odgovorili na njegov zahtjev.

Kazneno prijavio žrtvu

No, Slobodna Dalmacija doznaje da je među kaznenim prijava koje je Radman podnio i ona protiv 20-godišnje žrtve i to zbog navodnog lažnog svjedočenja i iskaza na sudu. Naime, Daruvarac je otpočetka tvrdio da nije lupao njenom glavom u umivaonik i da je to njena izmišljotina kako bi mu “smjestila”. Činjenica je da nije proveden policijski očevid u zahodu kafića gdje se sve odvilo te da, osim njenog iskaza, nema drugih dokaza i tragova da se takvo nešto zaista i dogodilo. U prvom razgovoru s policijom, ona nije spomenula lupanje glavom u umivaonik. U sudnici se nikad nisu ni izvodili dokazi o umivaoniku, kojeg nema ni u policijskom očevidu, a navodno nije niti razbijen.

Daruvarac je preko svojih prijatelja došao do prepiske žrtve i njenih prijateljica, koja sugerira da se događaj s umivaonikom nikad nije ni dogodio, odnosno barem ne onako kako je žrtva ispričala na sudu. Općinsko državno odvjetništvo u Zadru, ipak je provelo istragu te na kraju odbacilo kaznenu prijavu protiv pretučene djevojke. No, istovremeno je Daruvarčev odvjetnik podnio zahtjev za zaštitu zakonitosti i tri zahtjeva za “nepravu obnovu postupka”, koje temelji na okolnostima koje sud tijekom donošenja presude nije mogao znati, a koji bi utjecali na visinu presude. Samo jedan zahtjev mu je prošao i to nakon žalbe na Županijskom sudu.

Naime, Daruvarac je nedugo nakon odlaska u zatvor postao otac, a Općinski sud u Zadru mu je 8. lipnja, suprotno uobičajenoj praksi, odbio zahtjev za smanjenje kazne zbog očinstva maloljetnog djeteta. No, nakon žalbe, Županijski sud mu je “skinuo” tri mjeseca. Vrhovnom je sudu mjesec dana prije presude njegov odvjetnik poslao zahtjev za izvanrednim preispitivanjem pravične presude. No, neslužbeno se doznaje da je taj zahtjev do prije dva mjeseca stajao u ladici zadarskog Općinskog suda, pa je pitanje je li uopće stigao na pravu adresu. A onda je uslijedila i tužba Ustavnom sudu zbog povrede ljudskih prava i temeljnih sloboda, u kojoj se Daruvarac žali na medijsko-politički linč te navodi da je suđenje bilo nepošteno, nepravično i nezakonito jer mu je pročitana jedna presuda, a drugu je dobio pisanim putem.

DARUVARAC IZ ZATVORA TRAŽIO OBNOVU SUDSKOG POSTUPKA: Sud je imao vrlo kratak odgovor

Astenički afekt

Novinari su se ipak domogli dvaju odbijenih zahtjeva za obnovom kaznenog postupka. O jednom je Općinski sud u Zadru odlučivao 5. rujna prošle godine. U njemu Kovačević traži obnovu kaznenog postupka i prekid zatvorske kazne na temelju novog psihijatrijskog vještačenja sudskog vještaka Darka Labure koji je u vrijeme počinjenja kaznenog djela u Kovačevićevom ponašanju pronašao dovoljno olakotnih okolnosti da ga proglasi “bitno smanjeno ubrojivim”. Naime, vještak je utvrdioo da je Kovačević imao “komplicirano pijanstvo s kvantitativnim promjenama svijesti” potenciranima “intoksikacijom kokaina i sinergijskim i potencirajućim djelovanjem i kokaina i etilnog alkohola, uz nastanak novog spoja, kokain-etilena”, što je prema njegovom mišljenju, u simbiozi s udaranjem vratima i nagnječenjem prsta koje je žrtva nanijela Kovačeviću dovelo do njegovog “asteničkog afekta” ili stanja jake prepasti. Ako se zaista dokaže da je Kovačević imao jaku prepast tijekom mlaćenja djevojke, po Kaznenom zakonu on – nije kriv.

“Sve ove činjenice su novotne jer te činjenice sudovi ranije u raspravi i prilikom odlučivanja o žalbi nisu utvrđivali, iako su po obrani takvi postupci pravodobno predlagani, ali su tada nažalost bili odbijeni zbog nepoštenog i nepravičnog sudovanja, odnosno sudovanja po traženju politike i medija i u situaciji stvorenog medijskog političkog linča, jer bi utvrđivanje tih bitnosti prouzročilo oslobađanje od kazne, jer počinitelj koji postupa u asteničkom afektu po zakonu nije kriv”, pisao je odvjetnik Radman, no nije uspio uvjeriti sud koji je ostao pri mišljenju vještaka Sabljara da je Kovačević bio smanjeno ubrojiv te da je za takvo stane sam kriv, zbog miješanja alkohola i droge. Navode i kako se Kovačević nikad nije pozvao na nužnu obranu.

Greška u obrani

Drugi zahtjev podnesen je 24. lipnja prošle godine, u kojemu je odvjetnik Radman kao potencijalne nove olakotne okolnosti koje bi mogle dovesti do smanjenja kazne naveo da je Daruvarac i dalje nezaposlen te da zbog medijsko-političkog linča ne može naći posao, zbog čega je u lošem imovinskom stanju te ne može uzdržavati sebe i obitelj. Naveo je da je zbog linča i dalje lošeg pishičkog stanja te da je zbog osvete napadnut, čime mu je ugrožen život. Sutkinje koje su odlučivale o tome zahtjevu nisu bile impresionirane te su zaključile da nijedna od okolnosti ne ispunjava uvjete za smanjenje kazne.

U zadarskim pravosudnim krugovima, pokušaje odvjetnika Radmana da izvuče Daruvarca iz zatvora smatraju zakašnjelim pokušajem ispravljanja vlastitih grešaka. Naime, Radman je preuzeo obranu od odvjetnika Andreja Korljana koji je netom prije suđenja uspio izvući Daruvarca iz istražnog zatvora aktivno ne priznajući njegovu odgovornost za djela navedena u optužnici. S druge strane, Radman je Daruvarcu sugerirao da prizna sve, računajući na manju kaznu, zbog dokaza koje se sud tada imao, ali i zbog straha da bi optužnica mogla biti preinačena iz nanošenja teške ozljede u pokušaj ubojstva. No, Daruvarac je, unatoč priznanju za teške ozljede i prijetnju dobio maksimalnih pet godina zatvora, koje mu je sud pravomoćno smanjio na četiri godine.